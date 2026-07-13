バルセロナ会長のジョアン・ラポルタ氏は、明日のW杯準決勝スペイン対フランス戦を観戦するため米ダラスにいる。

テキサス州の滞在先に到着後、記者団に対し、ラフィーニャの去就やカリム・アデミ、ジュリアン・アルバレスの移籍交渉など、注目される移籍問題に言及した。

ラポルタ会長は『ムンド・デポルティーボ』の取材に「ラフィーニャは我々のプロジェクトの要だ。ゴードンとアデミが加わり攻撃陣はさらに強化された。彼を手放すつもりはない」と語り、移籍の噂を否定した。

また、昨季の重要な試合でラフィーニャが欠場したことを悔やみ、「もし彼が出場していれば、ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイの最終戦の結果は大きく変わっていたはずだ」と語った。

アデミについては「以前から注目していた。スピードと攻撃力が突出している。デコが交渉をまとめ、まもなく正式発表する」と熱意を示した。

一方、アトレティコ・マドリードのアルバレスについては、スイス戦の活躍を称賛しつつも、移籍交渉には慎重だった。「監督や技術陣が評価する巨額オファーを提示したが、期間限定で無期限ではない」

私はアトレティコ首脳陣と直接連絡を取り、代替選手が見つかるまでオファーは有効だと伝えた。金額は明かさなかった。

「ラポルタがバルセロナ移籍を確約…アルヴァレスの状況を明かす」のような、創造的な見出しを付けてください。