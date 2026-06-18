Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
FBL-FRIENDLY-IRN-ALGAFP

翻訳者：

ラベフ・マジェールからフサム・ハサンへ。「サラーは代え難い。大胆さが勝利の鍵だ。」

H. Hassan
エジプト
ワールドカップ
ニュージーランド 対 エジプト
ニュージーランド
ベルギー 対 エジプト
ベルギー
R. Madjer
エジプト
ニュージーランド
カナダ
ベルギー
アメリカ
アルジェリア

アルジェリアのレジェンドからファラオたちへの力強いアドバイス

ベルギー戦でエジプト代表のパフォーマンスを直接評価したアルジェリアのレジェンド、ラベフ・マジェールは、フサム・ハッサン監督に明確な戦術メッセージを送った。彼は「ファラオ」たちの潜在能力を称賛しつつ、今後の試合ではより果敢なプレーを求めた。

発言には、エジプト人監督への称賛、スター起用への助言、闘志を維持する激励が込められていた。

ベルギー戦でのエジプト代表のパフォーマンスを称え、「ファラオたち」は力強いプレーで勝利に値すると語った。

スカイニュース・アラビアのインタビューでは「激しい試合だったが、エジプト代表はベルギー代表相手に良いプレーをした」と語った。

ハサン監督については「優れた監督だが、もっと大胆に戦術を工夫してほしい。神のご加護があれば、君には成功するすべての要素がある」と助言した。

ワールドカップ
ニュージーランド crest
ニュージーランド
NZL
エジプト crest
エジプト
EGY

また、モハメド・サラーを途中交代させた采配については「戦術的ミス」と指摘。「サラーはピッチに残るべきだった。相手はエジプト戦でサラーを恐れている」と語った。

また、アルジェリアのレジェンドはイマーム・アシュールのパフォーマンスに感銘を受け、「予想外の良いプレーを見せた選手」と称えた。

最後にハサン監督へ「あなたは優れた監督だ。私の助言は必要ないが、ひとつだけ。もっと大胆に。成功への要素は揃っている」とメッセージを送った。

さらに大会で勝ち進むには、「同じ精神で闘志を持ち、これまで示したレベルとパフォーマンスを維持することだ」と結んだ。

広告