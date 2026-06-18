ベルギー戦でエジプト代表のパフォーマンスを直接評価したアルジェリアのレジェンド、ラベフ・マジェールは、フサム・ハッサン監督に明確な戦術メッセージを送った。彼は「ファラオ」たちの潜在能力を称賛しつつ、今後の試合ではより果敢なプレーを求めた。

発言には、エジプト人監督への称賛、スター起用への助言、闘志を維持する激励が込められていた。

ベルギー戦でのエジプト代表のパフォーマンスを称え、「ファラオたち」は力強いプレーで勝利に値すると語った。

スカイニュース・アラビアのインタビューでは「激しい試合だったが、エジプト代表はベルギー代表相手に良いプレーをした」と語った。

ハサン監督については「優れた監督だが、もっと大胆に戦術を工夫してほしい。神のご加護があれば、君には成功するすべての要素がある」と助言した。

また、モハメド・サラーを途中交代させた采配については「戦術的ミス」と指摘。「サラーはピッチに残るべきだった。相手はエジプト戦でサラーを恐れている」と語った。

また、アルジェリアのレジェンドはイマーム・アシュールのパフォーマンスに感銘を受け、「予想外の良いプレーを見せた選手」と称えた。

最後にハサン監督へ「あなたは優れた監督だ。私の助言は必要ないが、ひとつだけ。もっと大胆に。成功への要素は揃っている」とメッセージを送った。

さらに大会で勝ち進むには、「同じ精神で闘志を持ち、これまで示したレベルとパフォーマンスを維持することだ」と結んだ。