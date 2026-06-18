ラベフ・マジェールからフサム・ハサンへの熱烈なメッセージ：「サラーは代えがたい…そして大胆さが勝利の鍵だ」

ベルギー戦後のエジプト代表について、アルジェリアのレジェンド、ラベフ・マジェルはフサム・ハッサン監督へ戦術的な助言を送った。彼は「ファラオ」たちの潜在能力を称賛しつつ、今後さらに大胆な戦いを求めた。

発言には、エジプト人監督への称賛、スター起用への率直な助言、闘志を維持する激励が込められていた。

ベルギー戦でのエジプト代表のパフォーマンスを称え、「ファラオたち」は力強いプレーで勝利に値すると語った。

マジェール氏は「スカイニュース・アラビア」に「激しい試合だったが、エジプト代表はベルギー代表を相手に良いプレーをした」と語った。

ハサン監督については「優れた指導者だが、もっと大胆に戦術を工夫してほしい。神のご加護があれば、君には成功するポテンシャルがある」と助言した。

一方で、モハメド・サラーを途中交代させた采配については「戦術的なミス」と指摘。「サラーはピッチに残すべきだった。相手はエジプト戦でサラーのような大物を恐れている」と語った。

また、彼はイマーム・アシュールの活躍を「驚異的」と称えた。

最後にハサン監督へ「あなたは優れた監督だ。もっと大胆に、その才能を信じてほしい」と励ました。

さらに大会で勝ち進むには、「同じ精神で、闘志を持ち、今のレベルとパフォーマンスを維持することだ」と結んだ。