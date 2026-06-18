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ラベフ・マジェールからフサム・ハサンへの熱烈なメッセージ：「サラーは代えがたい…そして大胆さが勝利の鍵だ」

H. Hassan
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アルジェリアのレジェンドからファラオたちへの力強いアドバイス

ベルギー戦後のエジプト代表について、アルジェリアのレジェンド、ラベフ・マジェルはフサム・ハッサン監督へ戦術的な助言を送った。彼は「ファラオ」たちの潜在能力を称賛しつつ、今後さらに大胆な戦いを求めた。

発言には、エジプト人監督への称賛、スター起用への率直な助言、闘志を維持する激励が込められていた。

ベルギー戦でのエジプト代表のパフォーマンスを称え、「ファラオたち」は力強いプレーで勝利に値すると語った。

マジェール氏は「スカイニュース・アラビア」に「激しい試合だったが、エジプト代表はベルギー代表を相手に良いプレーをした」と語った。

ハサン監督については「優れた指導者だが、もっと大胆に戦術を工夫してほしい。神のご加護があれば、君には成功するポテンシャルがある」と助言した。

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一方で、モハメド・サラーを途中交代させた采配については「戦術的なミス」と指摘。「サラーはピッチに残すべきだった。相手はエジプト戦でサラーのような大物を恐れている」と語った。

また、彼はイマーム・アシュールの活躍を「驚異的」と称えた。

最後にハサン監督へ「あなたは優れた監督だ。もっと大胆に、その才能を信じてほしい」と励ました。

さらに大会で勝ち進むには、「同じ精神で、闘志を持ち、今のレベルとパフォーマンスを維持することだ」と結んだ。

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