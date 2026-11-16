ラフィーニャ、退場騒動による出場停止でもバルセロナへの早期帰還を拒否。アンチェロッティ監督が理由を明かす

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バルセロナのラフィーニャは、次戦に出場できないにもかかわらずブラジル代表に残ることを選んだ。早期にバルセロナへ戻るとみられていた中、カルロ・アンチェロッティ監督がその理由を明かした。

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異例の退場でラフィーニャはシンガポール戦を欠場

バルセロナのFWラフィーニャは、 ブラジルが日本に2-3で敗れた先日の親善試合 で異例のレッドカードを受け、出場停止となった。すでに交代していたラフィーニャは、坂元達裕が91分に決勝点を挙げた後、判定に激しく抗議したとして試合終盤にベンチから退場を命じられた。

元リーズのウインガーは後に激高したことを謝罪したものの、審判の判定は水準に達していなかったとの考えは変えなかった。この出場停止により、火曜日に行われる11月最後の親善試合、シンガポール戦には出場できない。それでも、ハンジ・フリック監督のチームに合流するため、シウタ・エスポルティバ・ジョアン・ガンペールへ一足早く戻ることは選ばなかった。

アンチェロッティ監督、主将のチームへの献身を称賛

シンガポール戦を前にした記者会見で、アンチェロッティ監督は代表チーム内でのラフィーニャの立場を巡る噂を否定した。イタリア人指揮官は、チームに残るのは完全に選手本人の意思だったと強調している。

「ラフィーニャは代表チームへの強い愛情を示した」と、アンチェロッティ監督はSPORTが伝えたところによると、報道陣に語った。「退場処分を受けたが、それでもチームと一緒にいたいと望んだ。これは、彼のようなリーダーを中心に、チームが非常に健全な状態にあることを示す、とても重要な兆候だ」

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アンチェロッティ監督、ロマーリオに反論

日本戦での敗北を受け、ブラジル国内では厳しい視線が注がれている。1994年ワールドカップ優勝メンバーの ロマーリオは、アンチェロッティ監督の解任を公然と要求した 。元FWはイタリア人指揮官のブラジル代表を率いる能力に疑問を呈し、ブラジルサッカー連盟（CBF）の会長に対応を求めた。さらにSNSに「アンチェロッティ、もうたくさんだ！ 荷物をまとめて出て行け！」と投稿した。

アンチェロッティ監督は記者会見で批判を避けず、この伝説的な元ストライカーに皮肉を込めて応じた。「誰にでも表現の自由がある。民主主義国家では、誰もが自分の意見を持てる。ロマーリオにも、ほかの誰もと同じように意見がある。意見を持つのは権利だ。そして私にも、彼が嘘や真実、あるいはくだらないことを言う可能性があると考える権利があると思う。実際のところ、ロマーリオはよくしゃべる。それも彼の権利だ」

ビジャレアル戦を前にカタルーニャへ帰還

ラフィーニャは火曜日のシンガポール戦後、直ちにスペインへ戻る便に搭乗する予定だ。この日程なら、バルセロナが日曜日にカンプ・ノウでビジャレアルとの国内戦に臨むまで、長距離移動から回復する時間が数日ある。代表での悔しさを振り払う機会が、すぐに訪れることになる。