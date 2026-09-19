ラフィーニャ、メッシを打ち破る：フリックはロナウド「破壊」を阻む

ブラジル代表のラフィーニャがバルセロナとの契約を2030年まで延長することに近づいた。両者の交渉が前向きに進んでいるためで、クラブの総会でデコが明らかにした。あわせて、チャビ・シモンスとマルク・ベルナルの契約更新にも取り組んでいるという。

この発表は、ラフィーニャが際立った活躍を続けた同じ日に行われた。ラ・リーガ第7節のセビージャ戦でハットトリックを決め、今季のリーグ戦での得点数を12に伸ばし、開幕以来バルセロナで最も傑出した選手の一人であることを示した。

記録専門ネットワーク「オプタ」のデータによると、ラフィーニャは21世紀における今季開幕7試合の得点数で、すでにアルゼンチンのスター、リオネル・メッシの記録を上回った。この記録で彼を上回っているのはクリスティアーノ・ロナウドだけで、彼は2014-2015シーズンにレアル・マドリードで13得点を記録している。ラフィーニャは76分に退いていなければ、このポルトガル人の記録に並ぶか、更新することを望んでいたところだった。

ラフィーニャはバルセロナ移籍以来最良の時期を過ごしている。偽9番という新たな役割にうまく適応し、リーグ戦ではレバンテ戦の1試合を除いて得点者リストから外れることがなく、それ以外の試合ではすべて1得点以上を挙げ、いまや2試合連続でハットトリックに到達した。

バルセロナは主将を長く残留させたい考えで、ラフィーニャ側も契約更新の話に素早く同意を示した。クラブと街の中で快適さを感じており、カタルーニャのチームでキャリアを続けること、さらにはバルセロナのユニフォームでキャリアを終えることを望んでいるためだ。

ここ数日で交渉は加速しており、デコは総会に対し、合意は策定された計画どおりに進んでいると強調した。両者の明確な歩み寄りのもと、ラフィーニャが2030年までバルセロナに残留する道が開かれつつある。