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バルセロナは、ラフィーニャとの大型契約延長を正式に締結し、2030年までの長期残留を確定させた。29歳のキャプテンは今季、圧巻のプレーを見せており、世界屈指の決定力を誇るFWとしての地位を確固たるものにしている。

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カタルーニャの名門への長期残留

バルセロナは、ハフィーニャと今後数年間の契約延長で合意したと発表した。新契約により、ブラジル代表FWは少なくとも2030年6月30日までカンプ・ノウにとどまる。今回の契約更新は、トップチームで重要なリーダーへと成長した選手に報いるものであり、バルセロナの明確な意思を示している。

クラブは木曜午前にこのニュースを発表し、すでに数々のタイトルをもたらしてきた関係を続けたいという双方の思いを強調した。「FCバルセロナと、サッカー界でハフィーニャとして知られるラファエル・ディアス・ベローリは、選手の契約を延長し、2030年6月30日までクラブにとどまることで合意した。ブラジル人選手は2022-23シーズンにバルセロナに加入。以来、190試合に出場して94ゴールを記録し、ラ・リーガで3度（2022-23、2024-25、2025-26）、コパ・デル・レイで1度（2024-25）、スペイン・スーパーカップで3度（2022-23、2024-25、2025-26）の優勝を果たした。また、アストン・ヴィラ戦では、FCバルセロナ史上、ブラジル人選手として歴代4位となる出場試合数でアドリアーノ・コレイアに並んだ」

伝説的選手に並び、記録を更新

ブラジル人FWは最近の得点の活躍により、バルセロナで通算94ゴールという驚異的な数字に到達し、伝説的なロナウジーニョに並んだ。厳しい視線を浴びながら加入した選手にとって、かつてカンプ・ノウを沸かせた予測不能な名手の得点数に並んだことは、個人として大きな成功を意味する。

サッカー史上最も愛された選手の一人に並んだことで、ハフィーニャはバルセロナのユニフォームを着たブラジル人名選手の一角に確固たる地位を築いた。ロナウジーニョがサンバを思わせる魔法のようなプレーと忘れがたい技巧を披露した一方、ハフィーニャは尽きない推進力、戦術的な正確さ、冷静な決定力によって、自らの物語を紡いできた。この見事な節目により、彼はチームの重要な戦力からバルセロナの歴史に残る存在へと歩みを進め、サッカー界の歴代の名手たちとともにその名を刻んだ。

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2026-27シーズンの止まらない勢い

長期契約の延長を提示した主な理由は、2026-27シーズン序盤におけるハフィーニャの並外れた得点力だ。今季すでに19ゴールを挙げており、内訳はラ・リーガで15ゴール、チャンピオンズリーグで4ゴール。この決定力によって国内リーグの得点ランキング首位に立ち、現在の欧州サッカーで最も危険なFWと言っても過言ではない存在となっている。

ハフィーニャの重要性は得点面だけにとどまらない。今季はチーム内で大きなリーダーシップも担っている。自ら手本を示す姿勢と積極的にプレッシャーをかけるプレースタイルによって、バルセロナのサポーターから人気を集めている。クラブ首脳陣は契約延長を優先事項と捉え、複数の大会で厳しい日程を戦う中でも、チームの競争力を支える中核を維持しようとした。

優勝争いを見据えて

今回の発表は、今週末にアトレティコ・マドリーとの重要な一戦を控えるチームにとって大きな後押しとなる。代表ウィークが迫る中、バルセロナは契約を延長したばかりの主将が得点を重ね、チームを首位にとどめることを期待している。さらなるタイトルを争う上で、その存在は重要な戦術的強みとなる。