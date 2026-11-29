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バルセロナは日曜日、デポルティボ・ラ・コルーニャとの一戦を完全に支配し、5-1で勝利した。ハンジ・フリック監督率いるチームは目を見張る攻撃力を披露し、レアル・マドリーがアラベスに足をすくわれた隙を突いて首位の座を固め、追走するライバルとの差を広げた。

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バルセロナはラ・リーガ第14節の一戦を制した。理想的な立ち上がりを見せると、前後半を通じてボールを完全に支配し、数多くの決定的な攻撃を仕掛けた。

スペイン紙『アス』によると、バルセロナのボール支配率は74.1%で、デポルティボ・ラ・コルーニャの25.9%を大きく上回った。バルサがボールを完全にコントロールしていたことを物語る数字だ。

同紙は、バルセロナがこの試合で2.75のゴール期待値（xG）を記録したと指摘している。これはデポルティボの1.34の2倍以上に達する優れた数値であり、1-5という衝撃的な最終スコアに見合う攻撃面での生産性だった。

シュート数はバルセロナの23本に対し、デポルティボは7本。90分間を通じて攻撃面で明確に上回っていたことがうかがえる。

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また、試合を通じてバルセロナは枠内シュートを12本放ち、相手の5本を上回った。バルサがいかに多くの場面でゴールに迫ったかを示す数字である。

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カタルーニャの名門は膨大な数のパスをつなぎ、デポルティボの259本に対して766本を記録。試合のリズムを完全に掌握した。

相手陣内への絶え間ない圧力は、敵陣最終3分の1でのパス数にも表れている。バルセロナの170本に対し、デポルティボは61本だった。

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ラフィーニャとペドリが躍動

この試合のヒーローとなったのはブラジル人FWラフィーニャだ。ハットトリックを達成したうえ、シュート数（7本）とチャンスクリエイト数（6回）でもバルセロナの選手の中でトップに立った。

また、中盤の要であるペドリは133回のプレー関与を記録してチーム最多となり、パス成功数でも109本でチームトップだった。

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バルセロナの5ゴールの詳細

バルセロナは理想的な立ち上がりでホームチームの不意を突き、開始90秒足らずでラミン・ヤマルが先制点を挙げた 。ペドリとのパス交換から始まった組織的な攻撃から、ヤマルがグラウンダーのクロスを送ると、ダニ・オルモが巧みにスルー。ボールはデポルティボのGKを欺き、そのままネットに吸い込まれた。

しかしデポルティボもすぐに反撃し、9分にオーバメヤンが同点ゴールを決めた。ンソンゴのパスを受けると、パウ・クバルシとのフィジカルコンタクトに競り勝ち、右足でフアン・ガルシアの守るゴールにボールを流し込んだ。

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それでもバルセロナはすぐさまリードを奪い返す。20分、左サイドからのゴードンのクロスにダニ・オルモが飛び込み、ヘディングでネットを揺らした。カタルーニャの名門は2-1とリードして前半を折り返した。

後半に入るとバルセロナが試合の主導権を握り、50分にラフィーニャが3点目を挙げてリードを広げた。ラミン・ヤマルの正確なクロスを受け、ファーサイドでマークが外れていた隙を突いたゴールだった。これでチームは余裕のあるリードを手にし、カタルーニャ勢がポゼッションとチャンスメイクで優位に立ち続ける中、デポルティボは試合に戻るうえでより厳しい状況に追い込まれた。

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ホームチームは点差を縮めようと試みたが、より危険な存在であり続けたのはバルセロナだった。83分、クンデからゴードンへのパスがデポルティボの守備陣に当たって跳ね返り、こぼれ球を拾ったラフィーニャが自身2点目、チームにとって4点目となるゴールを決めた。カタルーニャの名門はその後も終盤まで圧力をかけ続け、相手に態勢を立て直したり結果を脅かしたりする現実的なチャンスを与えなかった。

そして、後半アディショナルタイム2分、ラミン・ヤマルからの見事なパスを受けたラフィーニャが5点目を決め、ゴールラッシュを締めくくった。これで今季18点目となり、得点ランキングでキリアン・エンバペに4点差をつけて先頭に立った。このブラジル人選手は際立った攻撃面でのパフォーマンスを続けており、今季のバルセロナで最も輝く選手の一人となるとともに、得点王争いの有力候補となっている。

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この勝利により、バルセロナはラ・リーガ首位の座を固め、レアル・マドリーがアラベスに敗れたことも追い風に、アトレティコ・マドリーとの差を5ポイントに広げた（両者は水曜日に直接対決を控えている）。一方、デポルティボ・ラ・コルーニャは13位で苦しい戦いが続いている。リーグ戦直近9試合でわずか1勝にとどまっており、成績の下降と上位争いからの後退が続く中、チームへの重圧は増している。