バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンジ・フリックは、明日土曜日にラ・カルトゥーハで行われるレアル・ベティス戦に臨むメンバーリストを発表した。スペイン・リーグ第9節の一戦で、ラフィーニャとフレンキー・デ・ヨングが復帰を果たした。

バルセロナはラフィーニャを呼び戻した。同選手は直近の国際Aマッチウィークでブラジル代表に参加した際に負った筋肉の浮腫により、直前の2試合を欠場していた。今季開幕当初はフリックの構想において主力の一人だった。

また、オランダ代表のフレンキー・デ・ヨングもリスト入りした。ワールドカップで負った右膝内側側副靭帯の損傷から回復した。

一方、ハムザ・アブデルカリムはトップチームの遠征メンバーから外れ、バルセロナ・アトレティックでプレーすることになる。

その他のメンバーに変更はなく、以下の選手が名を連ねた。

GK：ジョアン・ガルシア、ヴォイテク・シュチェスニー、ドミニク・リバコビッチ

DF：ジョアン・カンセロ、アレハンドロ・バルデ、パウ・クバルシ、ジェラール・マルティン、ジュール・クンデ、エリック・ガルシア、チャビ・エスパルト

MF：ブライアン・ファリーニャス、ガビ、フレンキー・デ・ヨング、ペドリ、フェルミン・ロペス、ダニ・オルモ、マルク・ベルナル、ロドリ

FW：ラミン・ヤマル、ラフィーニャ、ガブリエル・ジェズス、カリム・アデイェミ、アントニー・ゴードン