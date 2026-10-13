バルセロナのブラジル人ウインガー、ラフィーニャが、母国の多くのサッカー界のスター選手とは異なる立場を示した。大統領選挙が近づきブラジル国内の政治的分断が激化するなかで、同選手は健康と教育を筆頭とする基本的権利の保障における国家の役割への支持を表明した。

ラフィーニャは自身のソーシャルメディアのアカウントで、弁護士ガブリエラ・プリオリが社会的権利と労働者の権利を擁護する動画を共有した。これは母国の国内状況への関心を反映した姿勢であり、前大統領ジャイル・ボルソナロに関連したクーデター未遂を非難した過去の立場の延長線上にあるものだ。また同選手は女性殺害の問題にも光を当ててきた。

紙面「スポルト」によると、このバルセロナのウインガーの立場とは対照的に、ロナウジーニョ、ダニ・アウベス、ネイマール、リバウド、ロマーリオといった複数のブラジル人スター選手はボルソナロ一家に関連する右派勢力を支持している。同紙は、アウベスが「インスタグラム」に投稿したメッセージを通じてフラビオ・ボルソナロへの支持を表明したと伝えている。

ラフィーニャはポルト・アレグレ市の貧困地区レスチンガの出身で、これまでも地元コミュニティを支援する慈善活動に参加してきた。これは社会問題やブラジルで最も支援を必要とする層への同選手の関心と一致するものだ。