バルセロナのキャプテンを務めるブラジル代表ラフィーニャが、リーガ・エスパニョーラでの目覚ましい活躍を継続した。リーグ第7節、ラモン・サンチェス・ピスファン・スタジアムで行われたセビージャとの一戦で2ゴールを挙げ、チームの逆転劇を導くとともに、リーグ得点ランキングの首位を確固たるものにした。

試合は19分、ユスフ・フォファナのゴールでセビージャが先制。しかしわずか3分後にバルセロナが同点に追いつく。ラフィーニャがアンドレアス・クリステンセンのパスを生かしてペナルティエリア内に走り込むと、セビージャのディフェンダーをかわし、冷静にボールをゴールへと沈めた。

その後、ラフィーニャはチームメイトのラミン・ヤマルのアシストを生かし、この試合2点目となるゴールを記録。リーガ・エスパニョーラでの最初の7試合で11ゴールに到達し、リーグ得点ランキングの単独首位を守った。なお、ラフィーニャは76分に交代し、代わってカリム・アデミが投入された。

この数字によって、ラフィーニャは今シーズンの並外れたスタートを裏付けた。彼はバルセロナの攻撃陣における最も際立った武器の一つへと変貌を遂げており、ラミン・ヤマルもまた、ゴールやアシストを通じてチームに影響力のある存在感を示し続けている。

このゴールにより、ラフィーニャは得点ランキングの首位で後続を引き離した。一方、ラミン・ヤマル、キリアン・エムバペ、セルヒオ・カミーロがそれぞれ7ゴールで追走する形となっている。