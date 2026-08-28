ラファエル・レオンが個人合意に到達、4500万ユーロでACミランを退団へ

ラファエル・レオンが7年を経てACミランを離れることになる。マッテオ・モレットやファブリツィオ・ロマーノらによると、同選手はガラタサライと個人合意に達しており、年間1200万ユーロの手取りを受け取るという。

金曜日にはすでに、ガラタサライが移籍金4000万～4500万ユーロでミランと合意したことが明らかになっていた。ただ、The Athletic によると、レオン本人は同じく関心を示していたアストン・ヴィラを希望していたという。

それでもガラタサライはレオンを説得するためにあらゆる手を尽くし、給与オファーを引き上げた。1シーズンあたり手取り1000万～1200万ユーロを稼げることはすでに知られていたが、モレットによれば、可能性のあるボーナスを含まない形でその額は1200万ユーロになったという。

レオンは2019年夏からミランでプレーしている。当時ミランは、移籍金4950万ユーロで同選手をリールOSCから獲得した。

それ以降、このポルトガル代表はミランで公式戦291試合に出場。その中で80ゴールと65アシストを記録した。サン・シーロでの契約は2028年半ばまで残っていた。

レオンはガラタサライで、現在ラムス・パークで不動の左ウイングを務めるバリシュ・アルペル・ユルマズとポジション争いを繰り広げることになる。レオンは、アレクセイ・バトラコフに続くこの夏のガラタサライ2人目の大型補強となる見込みだ。

21歳のロシア人攻撃的MFは、2500万ユーロでロコモティフ・モスクワから加入した。ガラタサライはスュペル・リグ開幕から2試合で勝ち点4と、やや期待外れのスタートを切っている。