ラファエル・ファン・デル・ファールトは、ヴァンゲリス・パヴリディスの成長ぶりに感銘を受けている。現在27歳のストライカーが少し前までヴィレムIIでプレーしていた頃、ファン・デル・ファールトはパヴリディスがトップクラスのFWになるとは予想していなかった。

パヴリディスは2019年から2024年までオランダでプレーした。最初はヴィレムII、その後はAZに所属。2年前には移籍金1800万ユーロでアルクマールのクラブからベンフィカへ移籍した。

ポルトガルのクラブで、パヴリディスは素晴らしい活躍を見せている。これまでベンフィカで出場した公式戦123試合で、74ゴール22アシストを記録している。

木曜夜には、ギリシャ代表の一員としてネーションズリーグでオランダ代表と対戦する。そうしたことから、NOSではパヴリディスの成長が話題に上っている。

「いい選手だ」とウィム・キーフトは評する。「私はずっと彼をいい選手だと思っていた。でも、あの時点でベンフィカであそこまでいい選手になって、しかもたくさん得点を決めるようになるとはまったく予想していなかった」

「本当に素晴らしいフットボーラーだ。常にボールをコントロールできるし、狭いところでも素早く反転できる。前線でボールを収めるポイントとしても素晴らしい。私はずっと彼を非常に高く評価していた」

一方で、ファン・デル・ファールトは別の見方を示した。「私は彼をまったく評価していなかった。でも、ピエール（ファン・ホーイドンク、編集部注）はいつも私に、彼はとてもいい選手だと言っていた。そしてピエールは信じられないほど正しかった。彼は毎回また一段階ずつ成長していった。今もまたそうだ」