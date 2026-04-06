ラファエル・ファン・デル・ファールト：「彼はフェイエノールトのユニフォームを着ると、ズボンの中に漏らしてしまうんだ」

ラファエル・ファン・デル・ファールトは、すべての選手がトップクラブでプレーするプレッシャーに耐えられるわけではないと考えている。彼はNOSのサッカートーク番組『Studio Voetbal』でそう語った。

議論が白熱したのは、ウィム・キーフトがFCトゥウェンテのサイドバックについて語り始めた時だ。マッツ・ロッツとバート・ファン・ルーイは、ともにエンスヘデで素晴らしいシーズンを送っている。

特に後者は、先週土曜日のアヤックス戦で美しいゴールを決め、トゥンテの勝利の立役者となった。「マッツ・ロッツは本当に優れた選手だ」とキーフトは言う。「FCトゥンテには明確なコンセプトと意図がある。サイドバックたちは技術的に優れている。」

そこでヴァン・デル・ファールトが口を開いた。彼は先制点を挙げたラミズ・ゼルキについて言及した。このアルジェリア人MFは、ヨルティ・モキオから少しスペースを与えられすぎたため、マーテン・パエスの守るニアサイドを突いた。

「ラミズ・ゼルキはFCトゥエンテでは素晴らしかったが、フェイエノールトのユニフォームを着ると、お漏らしでもしたかのように精彩を欠いた。今や彼は再びピッチで最高の選手だ」とファン・デル・ファールトは語り、ある主張を強調した。

「AZでオーウェン・ワインダルのプレーを見てきた。彼がアヤックスのユニフォームを着ると、もう何の価値もない。ビッグクラブに対応できない選手もいるし、対応できる選手がいるのはある程度の運も必要だ」

「今、FCトゥエンテで見られることすべてについて言えば、トーマス・ファン・デン・ベルトは素晴らしい選手だと思う。本当に素晴らしい選手だ。だがフェイエノールトでは、彼は十分ではなかった。中堅クラブで好調な選手はたくさんいる。そこではプレッシャーがはるかに少ないからだ。」