ラファエル・ファン・デル・ファールトは、ヴァンゲリス・パヴリディスの成長ぶりに感銘を受けている。現在27歳となったこのストライカーがしばらく前までウィレムIIでプレーしていた頃、ファン・デル・ファールトはパヴリディスがトップクラスのストライカーになるとは予想していなかった。

パヴリディスは2019年から2024年までオランダでプレーした。最初はウィレムII、その後はAZに所属。2年前には1800万ユーロでアルクマールのクラブからベンフィカへ移籍した。

ポルトガルのクラブで、パヴリディスは素晴らしい働きを見せている。これまでベンフィカで出場した公式戦123試合で、74ゴール22アシストを記録している。

木曜夜には、ギリシャ代表の一員としてネーションズリーグでオランダ代表と対戦する。そのため、NOSでパヴリディスの成長が話題になっている。

「いい選手だ」とウィム・キーフトは語る。「私はずっと彼をいい選手だと思っていた。でもあの時点では、ベンフィカであそこまでいい選手になって、しかもあれだけ多くのゴールを決めるようになるとはまったく思っていなかった」

「本当に素晴らしいフットボーラーだ。常にボールをコントロールしていて、狭いところでも素早く反転できるし、前線で素晴らしい起点にもなれる。私はずっと彼を非常に高く評価していた」

一方で、ファン・デル・ファールトは異なる見方を示した。「私は彼をまったく評価していなかった。でもピエール（ファン・ホーイドンク＝編集部注）は、彼は本当にいい選手だといつも私に言っていた。そしてピエールは信じられないほど正しかった。彼は毎回のように一段ずつ成長していった。今もまたそうだ」