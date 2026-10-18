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ライブ
Rafael van der VaartNOS
Siep Engelen
翻訳者：

ラファエル・ファン・デル・ファールト「僕は笑われているけど、彼はアヤックスで本当にうまくいく」

フローニンゲン 対 アヤックス
フローニンゲン
アヤックス
エールディビジ
マルコスレオナルド
マルク・アンドレ・テル・シュテゲン

ラファエル・ファン・デル・ファールトは、アヤックスがFCフローニンゲンに5-2で大勝したことにうれしい驚きを示した。『NOS Studio Sport』で語っている。

アヤックスが5得点を挙げると予想していたかと問われ、ファン・デル・ファールトは「いや、正直言って予想していなかった」と答えた。「フローニンゲンとのアウェー戦は、アヤックスにとっていつも少し難しい。見ていて楽しい試合だったし、攻防も目まぐるしかった。最終的にはアヤックスにとって非常に重要な勝利になった。木曜日は本当に落胆させられたからね」 

続いて話題は、久々に先発したマルコス・レオナルドに移った。ブラジル人選手はまずまずのプレーを見せたものの、得点は挙げられなかった。「本当に運が向いていない」とファン・デル・ファールトは見ている。 

「信じてほしい。彼はこれまで多くの試合に出ている。ああいうボールをヘディングすれば、普通ならゴールになる」。ファン・デル・ファールトは、最終的に取り消されたダフィ・クラーセンのゴールにつながったプレーについて語った。 

「そう、笑われているけど、私は本当にうまくいくと思っている。彼を信頼している」と、ファン・デル・ファールトはレオナルドについて前向きな見方を崩さない。 

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一方、マルク・テア・シュテーゲンにはより厳しい見方を示した。フローニンゲンが高い位置からプレッシャーをかけようとしていたにもかかわらず、ドイツ人GKは一貫して後方からビルドアップを続けようとした。それも一因となり、アヤックスは後半早々、レオナルドが自陣でボールを失った後に1-2となるゴールを許した。 

「彼は経験のある選手だが、ずっと後方からつなごうとしていた。アヤックスには、背後から相手選手に寄せられてもターンできる選手がいない。そうなればGKとして、どこかでロングボールを蹴ろうと判断しなければならない。それでも彼は続けていた」

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