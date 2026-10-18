ラファエル・ファン・デル・ファールトは、アヤックスがFCフローニンゲンに5-2で大勝したことにうれしい驚きを示した。『NOS Studio Sport』で語っている。

アヤックスが5得点を挙げると予想していたかと問われ、ファン・デル・ファールトは「いや、正直言って予想していなかった」と答えた。「フローニンゲンとのアウェー戦は、アヤックスにとっていつも少し難しい。見ていて楽しい試合だったし、攻防も目まぐるしかった。最終的にはアヤックスにとって非常に重要な勝利になった。木曜日は本当に落胆させられたからね」

続いて話題は、久々に先発したマルコス・レオナルドに移った。ブラジル人選手はまずまずのプレーを見せたものの、得点は挙げられなかった。「本当に運が向いていない」とファン・デル・ファールトは見ている。

「信じてほしい。彼はこれまで多くの試合に出ている。ああいうボールをヘディングすれば、普通ならゴールになる」。ファン・デル・ファールトは、最終的に取り消されたダフィ・クラーセンのゴールにつながったプレーについて語った。

「そう、笑われているけど、私は本当にうまくいくと思っている。彼を信頼している」と、ファン・デル・ファールトはレオナルドについて前向きな見方を崩さない。

一方、マルク・テア・シュテーゲンにはより厳しい見方を示した。フローニンゲンが高い位置からプレッシャーをかけようとしていたにもかかわらず、ドイツ人GKは一貫して後方からビルドアップを続けようとした。それも一因となり、アヤックスは後半早々、レオナルドが自陣でボールを失った後に1-2となるゴールを許した。

「彼は経験のある選手だが、ずっと後方からつなごうとしていた。アヤックスには、背後から相手選手に寄せられてもターンできる選手がいない。そうなればGKとして、どこかでロングボールを蹴ろうと判断しなければならない。それでも彼は続けていた」