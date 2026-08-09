ラファエル・ファン・デル・ファールト、ユリアン・ブラントを巡る言説にいら立ち「アヤックスでプレーできていることに感謝すべきだ！」

ユリアン・ブラントを獲得したことで、アヤックスは多くの人にとって別格の選手を手にしたことになる。ドイツ代表48試合出場のブラントは、途中出場した2試合ですでにその実力を示しており、さらに日曜日のPECズヴォレ戦（0-2）ではアムステルダムでの初ゴールも記録した。解説者のラファエル・ファン・デル・ファールトはその加入を喜んでいる一方で、アヤックスはブラントのような選手がクラブでプレーしていることに感謝すべきだ、という語られ方にはいら立ちを見せている。

ブラントは週半ば、カンファレンスリーグのシェルボーンFC戦でアヤックスデビューを果たした。30分弱の途中出場で見事なパスを連発し、複数のアシストを記録していてもおかしくなかった。PEC戦ではミカ・ホッツのアシストから冷静に流し込み、試合を決定づけた。

こうして、ボルシア・ドルトムントとバイヤー・レバークーゼンの元選手は、早くも首都で成功を収めそうな気配を見せている。「『ああいう選手がアヤックスでプレーしているなら、クラブはとても感謝すべきだ』なんて言われるのは大げさだと思う」と、ファン・デル・ファールトは理解できないという様子で語った。

「いや、悪いけど、私はアヤックスを単純にとても大きなクラブだと思っている。彼の方こそ、アヤックスでプレーできることに感謝すべきなんだ！ とても良い選手なのは間違いないし、誤解しないでほしい。ただ、少し“調子のいい時だけの選手”という感じはある。うまくいっている時は何でもできるし、うまくいかない時にはこっちもいら立つことになるだろう」

「それでも、あのパスを見れば分かるように……いずれにせよ良い補強だよ。でも、彼がアヤックスに来たことにこちらが感謝する必要なんてない！ もしそこまで落ちぶれているなら、私は帰るよ」と、ファン・デル・ファールトは話した。

マルク・テア・シュテーゲンにとって、ズヴォレでの一戦はアヤックスでの（先発）デビューとなった。FCバルセロナからのレンタルで加入したGKは、前半に見事な反応で強い印象を残した。「あれは素晴らしいセーブだった。本当に見事だった」と、同じく解説者のレオンネ・ステントラーが続けた。

「彼らしさが出ていたし、あれは本当に簡単なセーブじゃなかった。レッドカード（シェレル・フロラヌスに対するもの）は決定的だったけれど、途中出場の選手たちも決定的だった。特にトルは強烈な印象を残した」とステントラーは語った。トル・アロコダレは、0-1となるヨルティ・モキオのゴールをアシストし、大きな価値を示した。ブラントはアディショナルタイムに試合を決めた。