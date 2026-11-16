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ラファエル・ファン・デル・ファールトは、ドイツ戦でのオランダ代表のプレーを楽しめていない。前半を終えて0-1でリードを許している原因は、主に鋭さを欠いていることにあるとみている。

その一例として挙げたのが、試合序盤に絶好機を逃したタイジャニ・ラインデルスだ。ラインデルスは先週金曜日のギリシャ戦（7-0）ではハットトリックを達成し、好調ぶりを見せていた。

「クインテン・ティンバーがうまくボールを運び、そこから素晴らしいドリブルで駆け上がった」。ファン・デル・ファールトはNOSで、前半4分のオランダ代表の攻撃をそう振り返り、「だが、最後に起きたことは……」と続けた。

指しているのはラインデルスのトラップだ。アル・カーディシーヤのMFは判断に迷ったように見え、ボールを足元から大きく離してしまった。これでオランダ代表の絶好機は失われた。

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「これは本当に……。率直に言って、かなりひどい。本当にひどい！」とファン・デル・ファールトはため息をついた。「そういうことも一度はあるだろうが、落ち着いてトラップしないと。コントロールだ」

NOSの解説者たちがオランダ代表の前半に大いに失望した一方、シャビ代表監督はそこまで悪いとは考えていなかったようだ。スペイン人指揮官はハーフタイムに交代で手を打つことを選ばなかった。