アレハンドロ・エルナンデス・エルナンデスは、ドイツ戦の前半を終えてオランダで激しい批判の的となっている。前半終了時点でドイツが0-1とリードしているが、多くの人はそれがスペイン人主審の判定にも一因があると見ている。

12分、ファン・ダイクがCKからヘディングでオランダ代表に先制点をもたらしたかに思われたが、長いVAR介入の末に喜びは消えた。ブライアン・ブロビーがゴールエリア内でGKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンのプレーを妨げたと判断され、ゴールは取り消された。

ラファエル・ファン・デル・ファールトは「ばかげている」と語る。NOSで「これは重大な恥だ。まったく理解できない。本当に信じられない。彼はほとんど何もしていない。接触くらいあって当然だし、GKが何をしても許されるわけではない」と憤った。

「単純にGKのプレーがひどい。そもそも彼は出来が悪い」と、ファン・デル・ファールトは続けた。「特に足元だ。そこは本来、彼の持ち味のはずなのに。このゴールは絶対に取り消されてはいけない。最初は認められていたのだから、VARはここに介入すべきではない」

ロナルド・デ・ブールも同僚の意見に完全に同調した。「その通り。彼はテア・シュテーゲンの腕を感じて、少しだけお尻を後ろに突き出して体を張った。でも、まったく乱暴ではない。完全に不当だ」