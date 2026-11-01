ラファエル・ファン・デル・ファールトは日曜日、ワウト・ヴェグホルストのプレーを存分に楽しんだ。FCトゥウェンテのストライカーは、エクセルシオールに0-9で勝利したフリーデンロテライ・エールディヴィジの一戦で、実に4得点を記録。エクセルシオールはネスト・フルーンのレッドカードにより、試合のほぼ全てを10人で戦った。

トゥウェンテはロッテルダムで相手を圧倒した。ヴェグホルストは0-1、0-2、0-3、0-7とするゴールを決めた。ファン・デル・ファールトはスタジオ・スポルトで「今日の午後は本当に特別だった。ベルカンプやファン・バステンを思わせるようなゴールを彼が決めるのを見た。本当に素晴らしかった。それは素直に認めるべきだ」と語った。

「もちろん、彼をうっとうしいと思う人は大勢いる。私もその一人だった。でも今日は何もかもうまくいった。全てが見事だった。本当に楽しませてもらった」

トゥウェンテでもう一人、際立っていたのがソンドレ・オルヤセーテルだ。ノルウェー人選手は実に5アシストを記録した。エールディヴィジの1試合で5アシストを記録した選手は、今世紀に入ってからこれまでいなかった。

同席していたイムケ・クルトワも「驚きです。そもそも、とても優れた選手だと思います。特に、左でも右でも難なくプレーできるからです。縦にも中にも仕掛けられる。最初の数メートルも非常に速く、周囲もよく見えています」と評した。

ファン・デル・ファールトも彼女に同意する。「私も彼のプレーは楽しめる。全てが完璧だった。ただ、エールディヴィジでの9-0という結果には少し悲しくなると言わざるを得ない」

「レッドカードを受け、その後ここまで崩れてしまうのは、リーグにとって少し良くない。ただ、トゥウェンテは単純に良いチームだ。相手が10人なら、これだけのことをやってのけられる。でも、何よりヴェグホルストを楽しませてもらった」