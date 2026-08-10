ラファエル・ファン・デル・ファールトは、ミカ・ゴッツが今月中にアヤックスからパリ・サンジェルマンへ移籍すると予想している。本人は『NOS Voetbalpodcast』でそう語った。ベルギー人アタッカー自身はすでにPSGと個人合意に達しているが、あとは両クラブが合意に至る必要がある。

「彼は心の底では、パリ・サンジェルマンに行けることを願っていると思う」と、コメンテーターのヤン・ルールフスは語った。「あ იქではチャンピオンズリーグでプレーできるし、ビッグクラブでもある。しかも今アヤックスでもらっているより、はるかに多く稼ぐことになる。そうした要素は大きい。彼にとって新たな挑戦だ」

日曜日、ゴッツはPECズヴォレ戦（0-2で勝利）でアヤックスの先発に名を連ねるように見えたが、キックオフ直前にアブデラ・ウアザンに代えられた。もっとも、ゴッツは結局、試合終了30分前に注目すべき形で途中出場している。

ゴッツ本人は試合後、キックオフ直前に万全の状態ではなかったと説明。その後、アヤックスのスタッフと協議した結果、先発ではなく途中出場の方が良いと判断されたという。

ファン・デル・ファールトはこれを奇妙だと見ている。「それは本当にまったくのナンセンスだ。プレーできるか、できないかのどちらかだ。だから非常におかしな話だ」と、この解説者は語り、ゴッツは大きく変わったとの見方を示した。

「正直に言って、彼はすごくいい状態に見える。たぶんまた数キロ落としたんじゃないかな。もちろん太っていたわけじゃないけど、顔つきがすごくシャープで、とても研ぎ澄まされて見える」

「昨季も彼は常に最も危険な存在だった。ただ、あの時は時々まだ愚かなプレーもしていた。でも、僕は彼が夏の間ずっとしっかりトレーニングを続けてきたと感じている。それに、ボールを持った時の判断もいい。だからあの移籍に値するし、まとまることになるだろう」と、ファン・デル・ファールトは締めくくった。