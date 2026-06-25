ラファエル・ファン・デル・ファールトはW杯のスター選手に大きな感銘を受けた。「信じられない。彼はそのリストにすら載っていないんだ！」

ラファエル・ファン・デル・ファールトは、ドイツがワールドカップでまだ本領を発揮していないとNOSのスタジオで語った。同選手はオランダ代表として109試合に出場した。

ドイツはキュラソーに7-1、コートジボワールに2-1で勝ち、すでにグループEの1位を確定。

だが、ファン・デル・ファールトはユリアン・ナーゲルスマン監督率いる代表チームにまだ感銘を受けていない。「もっと期待している。この大会を通じて徐々に成長すればよい」と語った。

「ブラジルやフランス、ドイツでもよくある。徐々に最高レベルへ成長するのだ。ドイツはムシアラやキミッヒなど強力な中盤を持つ……サネも調子が良ければ脅威だが、まだ本領を発揮していない。」

「そのうち来る。ヴィルツもそうだ」とファン・デル・ファールト。司会のショールト・ファン・ラムスホルストは、土曜のコートジボワール戦で2得点を挙げたデニズ・ウンダフのデータを示した。

ファン・ラムスホルストは「国際Aマッチ11試合で9得点を挙げているのにベンチ外だ」と指摘。ファン・デル・ファールトも「奇妙だ。しかもスタメンでもない」と同意した。

エクアドル戦でもウンダフは先発から外れ、キュラソー戦で2得点を挙げたハヴェルツが再び1トップに入った。