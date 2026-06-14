ラファエル・ファン・デル・ファールトはオランダ対日本の試合後に人種差別的発言をしたが、すぐに撤回した。

ピエール・ファン・ホイドンクは、オランダ代表戦で日本が後半終了間際に2-2の同点に追いつかれた責任はミッキー・ファン・デ・ヴェンにあると指摘。ラファエル・ファン・デル・ファールトは「後半は攻勢に出ていたが、オランダが得点した後にまた後退した」と分析し、発言を修正した。

「後半は攻防が交錯し、オランダが先制したものの、徐々に後退した」と分析した。

「ある意味自業自得。もっと押し込むべきだった」とファン・デル・ファールト。 続いて2-2の場面が映し出され、ファン・ホイドンクが責任者を指名した。

「そこで私はミッキー・ファン・デ・ヴェンの役割に注目する。彼は小川（オガワ）のマークについていた」とアナリストは指摘する。「彼は完全にマークを外してしまった。回り込んでしまっているのが見える。マンマークを担当しているなら、自分のマークマンに責任を持つべきだ」

マークを他人に引き継ぐのは難しい。結果として彼は完全にフリーになり、ファン・デ・ヴェンは姿を見せず、ヘディングを許した。

ファン・デル・ファールトは「完璧なコーナーキックは守るのが難しい。このボールはスピードがあり、5メートルラインを少し越えた絶妙な位置だった。運が良ければ入るが、素晴らしいキックだった」と補足した。

さらにファン・デル・ファールトは、ファン・デ・ヴェンが迷った可能性があると指摘。「日本選手に似ているから、間違えたのかもしれない。冗談だけどね。以上だ」と語った。