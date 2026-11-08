ラファエル・ファン・デル・ファールトは日曜午後、SCヘーレンフェーンとフェイエノールトの壮絶な一戦（5-3）を存分に楽しんだ。一方で、元オランダ代表の同氏は『NOSスタジオ・スポルト』で、ヘーレンフェーンのロビン・フェルトマン監督が責められるべきミスを犯したと指摘した。

ヘーレンフェーンは当初、フェイエノールトに敗れるかに見えた。フェイエノールトはアニス・ハジ・ムサとナチョ・フェリのゴールで0-2とリード。前半終了間際にマース・ウィレムセンが1点を返すと、フェルトマン監督はリンゴ・メールフェルトの投入を決めた。この交代が最終的にヘーレンフェーンにとって決定的な意味を持った。

後半開始直後、レヴィ・スマンスが同点ゴールを決め、続いてメールフェルトがチームを初めてリードに導いた。セム・ステインの得点でフェイエノールトは3-3に追いついたが、終盤にメールフェルトが再び躍動。さらに2ゴールを挙げてハットトリックを完成させた。このMFはアベ・レンストラ・スタディオンでの忘れがたい午後の主役となった。

ロン・ヤンスは『NOSスタジオ・スポルト』で、メールフェルトのプレーに強い感銘を受けた様子だった。「リンゴ・メールフェルトはハーフタイムに投入され、彼らは後半に試合を完全にひっくり返した。彼はまさにフェイエノールトを苦しめた張本人だった」

「レヴィ・スマンスとリンゴ・メールフェルトという、同じポジションの選手が2人いるのだから、彼らは少し不運でもある」とヤンスは続けた。元監督はさらに、メールフェルトがフェイエノールト戦での活躍を今後何年も語り継がれるだろうとみている。「50年後も、この試合について声をかけられると思う。だからリンゴはそのつもりでいたほうがいい」

ファン・デル・ファールトもフリースラントでの熱戦を楽しんだ一方、メールフェルトをベンチスタートとしたフェルトマン監督の判断には大きな疑問を呈した。「もちろん素晴らしい試合だった。あんな日曜日は、そう簡単にはまた訪れないだろう」と切り出した元オランダ代表は、続けてヘーレンフェーンのロビン・フェルトマン監督に矛先を向けた。

「それは結構なことだが、彼を先発させなかったのなら、監督として正しい仕事をしなかったということだ」とファン・デル・ファールトは断言。解説者を務める同氏によれば、メールフェルトの実力に疑いの余地はない。「彼はチームで最高の選手だ。調子を落とす時期があってもおかしくないし、そのときは刺激を与えなければならない。だが、彼が最高の選手であることに変わりはない」