ラファエル・ファン・デル・ファールトが、『NOS Studio Sport』でテルスター対アヤックス（0-4）の試合中に、改めてスティーヴン・ベルフハイスを絶賛した。ベテランのベルフハイスは1ゴール2アシストを記録し、アムステルダム勢にとって非常に大きな存在感を示した。

「今ちょうどベルフハイスを見たけど、彼はそのまま残すべきだね」と、ファン・デル・ファールトはジョルディ・クライフに強く進言した。「実際のところ、あらゆる面でまだ彼が一番いい選手なんだ」

「ジローナから別の選手、ツィガンコフを獲得した。あれはいい選手だよ。でもベルフハイスは、このチームにとってまだ本当に重要なんだ。それは間違いない」と、ファン・デル・ファールトは語った。

ヴィクトル・ツィガンコフは今週、アヤックスの新戦力として正式にお披露目された。28歳のウインガーは、500万ユーロ弱の移籍金でジローナから加入し、2029年半ばまでの契約にサインしている。

つまりベルフハイスにとっては強力なライバルの到来ということになる。一方で、適切な金額であればヨハン・クライフ・アレナからの退団も認められる状況にある。ただ、現時点では34歳のレフティー本人がアヤックス退団を望んでいるようには見えない。

ベルフハイス自身は、ツィガンコフの加入をまったく心配していない。むしろ、このウクライナ人がアヤックスに来ることを歓迎している。「いい選手はいつだって歓迎だよ」と、彼はESPNで語っている。

「僕がアヤックスに来たときも、ネレスとアントニーがまだいて、一緒には機能しないって言われていた。でも、いい選手はいつだって一緒にプレーできると思うよ」