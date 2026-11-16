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ラファエル・ファン・デル・ファールトが月曜夜、フレンキー・デ・ヨングを絶賛した。元トップ選手の解説者は、ドイツ戦でデ・ヨングがオランダ代表にいないことを残念がっていると、NOSで語った。

「フレンキーはいつも批判されるし、それが妥当なときもある」。ファン・デル・ファールトは、オランダ代表のUEFAネーションズリーグの試合前にそう切り出した。「それは、私たちがいつも彼に大きな期待を寄せているからでもある」

「今回のギリシャ戦では、彼がまた出場した。間違いなく世界最高峰の選手だ。ドリブルでもパスでも、いつだって違いを生み出せる。気分良くプレーしているのも分かった」

「試合もかなり楽に進んでいたし、4-0なら何をやっても構わないと私は思う」とファン・デル・ファールトは続けた。「横へのパスがまだ多すぎると思うこともあるが、こうした縦へのパスも出せる。それを今、見せてくれてうれしい」

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ファン・デル・ファールトによれば、ギリシャ戦でのデ・ヨングの好プレーには、オランダ代表の中盤にヨーイ・フェールマンがいたことも一役買ったという。「2人は互いに少し刺激し合っている」

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「フェールマンがああいうパスを出すのを見ると、彼も『そうだ、自分にもできる』と思う。とてもいい組み合わせだと思った。今回のドイツ戦で2人が一緒にプレーできないのは残念だ」

デ・ヨングは先週金曜、ギリシャとのネーションズリーグの一戦（7-0で勝利）に45分間出場した。「けがから復帰したばかりなので、これでちょうどよかった」と、本人はNOSで説明した。「予防のためかって？ そうだ。まだ十分に試合勘が戻っているわけではないし、移動も多い。それに、もちろんこれまでの経緯も少しあるから、リスクを冒す必要はなかった」

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ところが、その少し後、シャビはデ・ヨングの交代には別の理由があったと語った。「コンディションが理由で交代しなければならなかったのか？ いや、違う。背中に少し痛みがあった。彼は私に『監督、もうプレーを続けられません』と言った。試合前から痛みがあったんだ。月曜（ドイツ戦、編集部注）にまたプレーできるか？ ああ、できると思う」

翌日、デ・ヨングがバルセロナに戻り、そこでコンディションの回復に取り組むことが明らかになった。その後、クラブは声明を発表し、股関節の筋肉を少し痛めただけだと説明した。今週末のビジャレアル戦には、早くも出場する可能性がある。