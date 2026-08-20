すでにアヤックスは、退団したミカ・ゴッツの後任探しに動いている。左ウイングの候補としては、ノア・ラングの名前も挙がっている。ラファエル・ファン・デル・ファールトは『Sportnieuws』でこのうわさに反応した。

元オランダ代表の同氏は、この移籍を歓迎する考えのようだ。「それは本当に素晴らしいことになる。メディアにとっても、サッカーファンにとってもね。また予想もしないようなことが起こるようになる」

ファン・デル・ファールトは、アヤックスへの移籍はこのアタッカーにとっても良いことだと考えている。「だって、オランダのリーグなら思い切りやれるからね」と彼は語った。「しかも自分のクラブでもあるんだ。アヤックスが自分のクラブだということを、彼は一度も隠したことがない」

43歳の元サッカー選手は、ラングがアムステルダムで即戦力になるとは見ているものの、しっかり導く必要があるとも話した。「時々ハグして、『おい、お前は本当にすごいな』って下のほうをくすぐってやるような、そういう相手をつけるべきだ。そうすれば、彼は本当にワールドクラスの選手になる」

「彼は強がっているけど、ものすごく優しい青年に見える」とファン・デル・ファールトは話す。「信頼を与えて、彼を信じれば、もしかしたらゴッツよりもさらに上のものを見せられるかもしれない」と締めくくった。

ラングはアヤックスと関連づけられており、同クラブにはレオン・ベイリー（アストン・ビラ）も売り込まれていた。テクニカルディレクターのジョルディ・クライフは、左ウイングのポジションに向けて複数の選択肢を検討しているようだ。

それでも、27歳のアタッカーの獲得をめぐってアヤックスにはライバルがいる。移籍ジャーナリストのフロリアン・プレッテンベルクによれば、ガラタサライがラングと交渉中だ。少なくともナポリは、同選手の完全移籍での退団に前向きだという。