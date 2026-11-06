ラファエル・ナダルがレアル・マドリーの理事会入り。フロレンティーノ・ペレスの次の会長になるのか？

ラファ・ナダルがレアル・マドリーの理事会に加わる。代議員総会での承認を経て実現する。「クラブの現在と未来に貢献する」とクラブは声明に記した。「この提案を大きな喜びをもって受け入れた」と元テニス選手のナダルは記し、「学びたいという強い意欲があり、自分も貢献したい」と続けた。

クラブが声明で発表したように、元テニス選手のナダルを理事会の新メンバーに任命することが提案された。今後、代議員総会で正式に承認される必要がある。「ナダルはスポーツ史上最も偉大なレジェンドの一人であり、世界中で最も敬愛され、知られているスペイン人アスリートの一人だ」とレアル・マドリーは記す。「クラブとレアル・マドリーのすべてのファンにとって、スペイン、そして世界のスポーツ界を代表する、競技面でも人間性の面でも卓越した人物を理事会に迎えられることは大きな誇りだ。彼はこの新たな責任を担い、クラブの現在と未来に貢献してくれる。彼という人物は、成し遂げてきた功績以上のものを体現している。才能、絶えず犠牲を払い向上を目指す姿勢、困難に立ち向かう力、競争心、謙虚さ、対戦相手や仲間への敬意、そして人々を支える活動への献身。これらが彼を競技の場でも、その外でも模範となる存在にしている。こうした価値観はすべてレアル・マドリーのアイデンティティーの一部であり、ラファエル・ナダルは競技人生を通じてそれを体現し、守り続け、世界中の何百万人もの人々にとって模範となった」

レアル・マドリーを長年応援し、2011年から名誉会員でもあるラファエル・ナダルは、この提案を大きな喜びをもって受け入れた。「レアル・マドリーの理事会への参加を提案してくださったフロレンティーノ・ペレス会長と理事会に感謝したい。この提案を大きな喜びをもって受け入れた。学びたいという強い意欲があり、できる限りの貢献をしたい」ペレスが任期を終えた際、後任としてクラブ会長に就任する可能性もある。