ラヒーム・スターリング逮捕の奇妙な映像が浮上「ふざけるのはやめろ！」

ラヒーム・スターリングが今年初めにハンプシャーでランボルギーニを運転中に起こした事故をめぐり、危険運転、笑気ガスの所持、そして呼気検査の拒否について、火曜日にイングランドの裁判所で罪を認めた。さらに、31歳のイングランド人が逮捕された瞬間の奇妙な映像も浮上している。

英国のCrown Prosecution Serviceのボディカメラ映像には、事故後もスターリングがランボルギーニの車内に座っている様子が映っている。彼の膝の上には複数の笑気ガスのカートリッジと、しぼんだ風船が置かれていた。その後、警察官がドアを開け、元フェイエノールト所属などで知られるこの元FWに対し、それらの物を置くよう命じた。

スターリングはその後、カートリッジと風船を膝の上から取り、座席の後ろに置いた。また、すぐに誰かに電話してもよいかと尋ねたが、その要求は当然ながら即座に拒否された。続いて警察官は、事故の瞬間に誰がランボルギーニを運転していたのかを確認しようとした。

スターリングはそれに答えなかった。「つまり、答えることを拒否するんだな。オーケー」と警察官は反応し、その後スターリングに車から降りるよう求めた。

ランボルギーニの脇に立つと、彼は再び警察官から指示を受けた。警察官は、スターリングが絶えず携帯電話をいじっていることに明らかにいら立っていた。「携帯電話を置け。ふざけるのはやめろ。そんなに気を張るな」と、この元イングランド代表は言い渡された。続いて、腕を背中の後ろに回すよう命じられた。その後、スターリングは道路脇で正式に逮捕された。

31歳のFWは火曜日に法廷に出廷し、危険運転について罪を認めた。また、吸引する意図を持って笑気ガスのカートリッジ6本を所持していたこと、そして呼気検査を拒否したことも認めた。

スターリングに対する量刑判断はまだ下されていない。危険運転には、最長で禁錮2年が科される可能性がある。

CPS

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