ラヒーム・スターリングはフェイエノールトでのキャリアを終えるのか？「もう走れない」

フェイエノールトのFWラヒーム・スターリングは、日曜日に1－1で引き分けたNEC戦でベンチ外だった。ロビン・ファン・ペルシーは「コンディションが万全でなかった」と説明したが、オランダメディアは疑問視している。

アルゲメン・ダグブラッド紙のフェイエノールト担当記者ミコス・グカは番組『Voetbalpraat』で、スターリングではなくトビアス・ファン・デン・エルシャウトを起用したのは意図的な采配だと主張。「彼はコンディションと戦術的な規律でベンチ入りした。その役割は果たしたが、チャンスを作らねばならない場面では左ウイングではない」

NOSのジャーナリスト、アルノ・フェルメールンは「奇跡は起きない。彼はピークを過ぎ、ついていけない。結果を出すにはスターリングをベストイレブンから外すしかない」と31歳のスーパースターの去就を懸念する。

専属アナリストのケネス・ペレスも同意する。「このスタイルならスターリングはベスト18に入らない。今はフィジカルが強く戦術的に信頼できる左ウイングを選ぶべきだ。彼はもうフィジカルが弱く、走れず、1対1でも勝てない。だから今はベスト18にふさわしくない」

コメンテーターのアルマン・アヴサログルはNOSサッカーポッドキャストで、ファン・ペルシーにとってスターリングは「半人前の選手」と指摘。同僚のイェロエン・エルショフもフェイエノールトが起用するのは難しいと予想する。

エルショフは「1本の素晴らしいスルーパスを除けば、スターリングは何も貢献していない。もう走れない。チーム全体で戦い、働き、規律あるサッカーをしなければならないが、彼のレベルではそれができない」と語り、ファン・ペルシーがすぐに彼をスタメンに戻すとは思えないと結んだ。

アヴサログルは残念がっている。「痛ましいのは、主力選手を突然戦力外にすることだ。その決断は妥当だ。シーズン残りわずかであり、負傷者がいても、ファン・ペルシーはスターリングを戦力と見ていないようだ。」