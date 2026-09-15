ラヒーム・スターリングが危険運転について、火曜日にイングランドの裁判所で罪を認めた。複数のイングランドメディアが報じている。さらに、笑気ガスを所持し、それを使用する意図があったことも認めた。

スターリングは今年初め、イングランド・ハンプシャー州のM3で単独事故に関与していた。31歳のFWは、報じられるところによると27万ポンド相当のランボルギーニでガードレールに衝突した。

この事故にほかの車両は巻き込まれておらず、負傷者も出なかった。事故後、スターリングは薬物の影響下での運転の疑いで警察に拘束された。

火曜日、スターリングは法廷に出廷。そこで危険運転の罪を認め、さらに笑気ガスのカートリッジ6本を所持し、それを吸入する意図があったことも認めた。また、呼気検査を拒否したことについても認めている。

罪を認めたスターリングには重い処罰が科される可能性がある。危険運転では最長で禁錮2年が科される可能性がある。裁判所がいつ判断を下すかは、まだ明らかになっていない。

スターリングは2月、チェルシーとの契約満了を受けてフェイエノールトに加入した。しかし、ロッテルダムでは期待に応えられなかった。公式戦8試合で無得点、記録したアシストは1つだけだった。夏以降は無所属となっている。