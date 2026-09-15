UAEのアル・アインに所属するホセイン・ラヒミが、AFCチャンピオンズリーグ・エリートの第1節でホームに迎えたサウジアラビアのアル・ナスルを4対0で下す大勝を収めたことに、大きな喜びを表した。

ハッザーア・ビン・ザーイド・スタジアムで行われたこの一戦でホセイン・ラヒミは2得点を挙げて輝きを放ち、弟のソフィアンが3点目を、そしてジャコマクスがホームチームの4点目を締めくくった。

ラヒミは試合後のアブダビ・スポーツとのインタビューで、まず父への追悼から語り始め、こう述べた。「まず初めに、僕と弟のソフィアンにとって、数日前に亡くなった父の魂に祈りを捧げます。喪失の痛みは今も僕たちの心に強く残っていますが、それでもチームの一員として試合に臨み、務めを果たすことを妨げはしませんでした。おかげさまで、この勝利と、仲間たちとともに見せた良いパフォーマンスは父の魂に捧げるものでした。そして父に伝えたいのは、これから戦うどの試合でも、生前に僕たちの中に植えつけてくれた教えのすべてを守っていく、ということです」

アル・アインの前線を担う選手は、アル・アインのサポーターに向けて特別なメッセージを送り、こう語った。「今シーズンは、アジアの大会、リーグ、プロリーグ・カップのすべての大会で誇れる姿をお見せすると、ファンの皆さんに約束します。今日そうしてくれたように、これからも僕たちを支え続けてほしい。スタジアムの雰囲気は格別でした。今シーズン素晴らしいレベルを見せているアル・ナスルとの対戦は決して簡単なものではありませんでした。ファンの皆さんには、チームを信じてほしいと言いたい。その期待に応えてみせます」

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試合を通じた優位性と高い集中力の秘訣について、ラヒミはこう説明した。「そのことが、最初の1分から最後の瞬間まで完全な集中力を持って試合に臨ませてくれました。こうした試合では100%の集中が求められますし、アル・ナスルにポジティブな結果で勝つことは簡単なことではありません。しかし、チームの精神と組織的な連携こそが違いを生み、勝利をもたらしたのです」

モロッコ人選手はこの機会を利用して、首脳陣とクラブへの感謝を述べ、こう語った。「この場を借りて、僕がアル・アインに加入して以来、僕たちに与えてくださったすべてのことに対し、ハッザーア・ビン・ザーイド殿下とスルターン殿下に心から感謝申し上げます。お二人が与えてくださるものは非常に大きなものであり、お伝えしたいのは、今日ご覧いただいたものはまだ始まりに過ぎないということです。僕たちはさらに多くを示し、このクラブのために働くことを求められています」

ラヒミは最後に、UAEのファンを称賛して締めくくり、こう語った。「UAEのファン、そしてアル・アインのファン全体は非常に偉大なサポーターであり、ピッチの内外を問わず、あらゆる敬意と称賛に値します。彼らはこの喜びを、いやそれ以上を受けるにふさわしい存在です。彼らの顔にいつも笑顔を描くために、これからも努力を続けると約束します」



