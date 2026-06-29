ラビオ：「デシャンに起きていることは不公平だ。スウェーデン戦では言い訳の余地はない」

フランス代表MFアドリアン・ラビオは、ディディエ・デシャン監督の母親の死去を受け、チームが衝撃を受けたと明かした。また、2026年W杯期間中に監督が喪に服するのは不公平だが、サッカーの現実だと述べた。

ラピオはスウェーデン戦前日の会見でこう語った。 「彼の母親の死を知り、合宿を離れる必要があると聞いたときは衝撃でした。それでも私たちは彼を信頼し、グループステージのノルウェー戦では最高のパフォーマンスを発揮しました。このような状況で喪に服するのは不公平ですが、サッカーとはそういうものです」

ミラン所属のラビオは、ディシャンが母の死去で合宿を数日間離れたが、大会でベストを尽くす強い意志で戻ってきたと語った。

ラビオは「今回の復帰で彼は私的な問題を脇に置けるだろう。彼のためになる。彼は動揺していたが、チームに悪影響を与えないよう努めている。私たちは彼を支えたい」と語った。

火曜日にニュージャージー州メットライフ・スタジアムで行われるラウンド32のスウェーデン戦についても触れ、フランスが優勝候補であることを認めつつも、グループステージでの称賛に油断しないよう警鐘を鳴らした。

「優勝候補なのは分かっているが、過去の成績に甘えない。集中力を切らさず、全力で戦う」と語った。

フランスはスカンジナビア勢の攻撃陣を警戒し、真剣に準備してきた。

また、31歳のラビオは、ブラジルのヴィニシウス・ジュニオールらが批判したメットライフ・スタジアムのピッチについて、「状態は改善された」と安堵を口にした。

最後にピッチについてこう語った。 「ピッチの状態は良くなかったが、先ほど確認したところ、わずかながら改善が見られた。芝が少し高くなり、柔らかくなっている」と述べ、同時に、メットライフ・スタジアムのピッチ状態は両チームに等しく影響するため、チームにとって言い訳にはならないと強調した。