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フロジノーネを5-1で下した一戦で圧巻のプレーを見せたアドリアン・ラビオが、ルベン・アモリム率いるミランの中心選手としての地位を確かなものにした。フランス代表MFはサン・シーロで、20年以上続いていた得点関与の記録に並んだ。

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好調ラビオ、カカの記録に並ぶ

日曜日のフロジノーネ戦での快勝 で、ラビオはセリエAで7試合連続の得点関与という偉業を達成した。リーグ戦7試合連続で少なくとも1得点に関与したミランのMFは、2004年のカカ以来初めてだ。フランス代表MFはサン・シーロのピッチを縦横に動き、ルベン・アモリム監督の中盤をけん引。オウンゴールを誘発し、ゴンサロ・ラモスには巧みなアシストを供給するなど、ホームチームが最後まで攻撃の手を緩めない原動力となった。

かつてユヴェントスに所属したラビオは、DAZNに対し、自身の好調は練習場でのチーム全体の取り組みによるものだと語った。「ここ数試合は集中力を高く保てているから、練習で取り組んでいることを実践できている。全員がピッチで楽しんでいるし、今夜は多くのチャンスを作って、たくさん得点した。これを常に続けなければならない」と説明した。

個人の栄誉よりチームを優先

この試合では、ラビオとミランのストライカー陣との連係が深まっていることも示された。先制点の前には、シュートを打たないという判断を巡ってディエゴ・モレイラと言葉を交わす場面もあったが、ラビオは個人の栄誉よりもチームの成功を第一に考えていると強調した。その献身的な姿勢によって、ラビオはミランのチャンスメイクとフィニッシュの両面で中心的な存在となっている。

ラビオは試合中の判断と、チャンスメイクを好む理由について、こう明かした。「［クリスティアン・］プリシッチに決めてほしかったけど、DFが素早く戻ってきた。確かに自分でシュートを打つこともできたけど、得点するよりアシストする方が喜びを感じるんだ。その後、アシストはできたけどね」

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ラモスの「素晴らしい」働きを称賛

ラビオの視野の広さを象徴したのが、ゴンサロ・ラモスの得点をお膳立てした場面だ。直後にはポルトガル人FWを指さし、チーム全体の形を支えるその貢献をたたえた。フランス代表MFはラモスへの批判にもすぐさま反論し、ストライカーの価値は得点数だけでは測れないと強調した。

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「彼は素晴らしい仕事をしている。誰もが理解しているわけではないけど、本当に素晴らしい仕事をしているんだ。僕らが中に入って得点するときは、僕らの働きもあってこそだ。そして彼が得点すれば僕らもうれしいし、彼の自信にもつながる。僕らにとっても、彼にとっても、みんなにとって良いことだ」とラビオは付け加えた。

アモリム監督「欧州屈指のMF」

ラビオの傑出ぶりは数字にも表れており、アモリム監督も見逃していない。指揮官は最近、31歳のラビオを欧州屈指のMFの一人と評し、高く評価した。ミランでの2シーズン目を迎えて以降、ラビオは中盤で求められる戦術的な役割を果たしながら、堅固なセリエAの守備を崩す創造性も発揮するリーダーへと変貌を遂げた。

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「もちろん、彼は10番の位置でも、攻撃的MFとしてもプレーできる。8番の位置でも、本人は好まないが、もう少し低い位置の司令塔としてもプレーできる。間違いなく、私がこれまで指導した中で最高の選手の一人だし、今の欧州で最高のMFの一人だ」とアモリム監督は語った。