アル・アハリ・ジェッダのDF、ブラジル人選手ロジェ・イバニェスが、土曜日の夜に行われたダムク戦において負傷退場し、チームに動揺を広げた。

イバニェスは、プロリーグ「ロシェン」第27節でアル・アハリがダムクに3-0で勝利した試合の後半52分、負傷の影響でピッチを退いた。

イバニェスの負傷の詳細は明らかにされていないが、チームが抱える負傷者問題を考慮すると、マティアス・ヤイスレ監督率いるアル・アハリのコーチ陣に懸念が広がっている。

さらに、ブラジル代表への招集に関する彼の立場も注目されている。イバニェスは直近の合宿で起用されたことを受け、カルロ・アンチェロッティ監督にとっての「切り札」となっている。

アル・アハリに近しいジャーナリスト、ワリード・サイード氏によると、イバニェスが負った怪我は軽微なもので、直近の国際試合中断期間中に蓄積した疲労による筋肉の張りであるとのことだ。

したがって、イバニェスは深刻な怪我を負っておらず、通常通り今後の試合に出場できる見込みであり、これはアンチェロッティ監督にとって安堵材料となるだろう。

イバニェスは以前、自身の優れた守備能力を評価し、アンチェロッティ監督が右サイドバックのポジションで彼を大いに頼りにしていると明言していた。



