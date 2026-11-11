イオヌツ・ラドゥは、セルタ・ビーゴとインテルの1987年生まれのGK。かつてハンダノビッチの控えを務め、ボローニャ対インテルでピッチに立った際には、サンソーネに2-1の勝ち越しゴールにつながるボールを渡してしまった。インテルは敗れ、ミランは2022年のセリエA優勝にさらに近づいた。ラドゥは今日、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューであの出来事を振り返り、インテルについて語った。以下はインタビューの主な発言だ。

「ハンダノビッチの後継者になることを夢見て、そのために努力していた。実現できなかったが、世界の終わりではない。ただ、あの頃を振り返ると、自分が子どものように思えるのが残念だ。一生懸命取り組んでいたが、細部への詰めが甘かった。そして、あのミスが起きた。痛みを伴うものだったが、学びにもなった」

「あの経験で自分は完全に変わった。何千人もの人を失望させたことは分かっている。でも、あの経験のおかげで成長できた。GKのミスは究極のミスだ。GKがミスをすれば、チームは失点する。それと向き合い、適切なバランスを見つけなければならない。子どもの頃に僕を見いだしてくれたスカウトのフランチェスコ・チヴェッタが、立ち直るのを助けてくれた」

「今もインテルを近くで見ている。あのゴールを守ることが何を意味し、どれほどのプレッシャーを感じるか分かっている。クラブがペポを選んだのか？ それなら辛抱強く見守るべきだ。彼のミスを理解し、何よりも、重要なセーブを見せた数々の場面も忘れてはいけない。信じてほしい。彼は非常にレベルの高いGKで、必ずそれを証明する」