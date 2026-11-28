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ラツィオがセリエAで好調を維持している。土曜日のトリノ戦では苦しんだものの、好機を確実に生かし、デンマーク人のオリヴァー・プロフストゴーアとグスタフ・イサクセンのゴールで2-1の勝利。首位ラツィオは、日曜日に試合を控える2位ローマに5ポイント差をつけている。

ラツィオではケネス・テイラーが欠場。MFは筋肉の負傷による影響が大きく、出場できなかった。一方、ティヤニ・ノスリンは先発し、センターフォワードで起用された。ダニーロ・ドゥーキはセンターバックに入った。

前半、試合を優勢に進めたのはラツィオではなくトリノだった。ホームチームは何度も好機をつくったが、ジョバンニ・シメオネとチェ・アダムスは決められなかった。

ラツィオにはテイラー不在の影響が大きく、創造性がかなり不足していた。それだけに、セットプレーから先制したのは象徴的だった。

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オリヴァー・プロフストゴーアがCKの際にペナルティーエリア内でマークについたサウール・ココを振り切り、見事なヘディングシュートを決めた。

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キアン・フィッツ＝ジムを欠くトリノは、前半終了を待たずに0-2とされた。この場面でもザッカーニが重要な役割を果たした。イタリア人選手はボールを奪ってイサクセンにつなぎ、イサクセンが落ち着いて決めた。

トリノは後半、意欲的に攻めた。シメオネの強烈なシュートはクリストス・マンダスのグローブに触れてクロスバーを直撃し、あと一歩で得点となるところだった。アダムスのヘディングシュートもわずかに枠を外れた。

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それでも、トリノはその直後にふさわしい反撃の1点を挙げた。グヴィダス・ギネイティスが鋭いクロスを送ると、今度はアダムスがヘディングで決め、マンダスからゴールを奪った。

ラツィオはカウンターから試合を決める好機を逃した。元フォレンダムのガエターノ・オリスタニオに絶好のヘディング機会が訪れたときには、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるチームがその代償を払うかに見えた。しかし、オリスタニオ自身も信じられないことにボールはゴール脇へ外れ、無敗を続けるラツィオが今季リーグ戦11勝目を挙げた。