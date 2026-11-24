共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ケネス・テイラーはラツィオで今季好スタートを切り、その活躍が注目を集めている。24歳のMFには欧州の複数のビッグクラブが関心を寄せているが、冬の移籍はない。

こうした話は先週、すでにイタリアメディアで報じられていた が、テイラー自身も認めた。『トゥットメルカートウェブ』の取材に対し、他クラブからの関心は把握しているものの、今のところ応じるつもりはないと語っている。

「すべて事実だ。代理人たちから聞いている」と、オランダ人MFはユヴェントスやプレミアリーグの複数クラブからの関心について語った。現在、ニューカッスル・ユナイテッド、ボーンマス、ブレントフォードがテイラーと関連付けられている。

「でも、1月に去ることは考えてもいないと、もう伝えた。残りたい。ラツィオがチャンピオンズリーグに復帰するのを助けるために、ここへ来たんだ」とテイラーは続けた。

広告 広告

現在、ラツィオの状況は非常に良く、セリエAで首位に立っている。テイラーはジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるチームで重要な役割を担っており、クラブも売却を考えていない。

Related Topics

イタリアメディアによると、4000万ユーロのオファーでも足りないという。他クラブにテイラーを奪われないよう、ラツィオは契約条件の改善まで検討している。

テイラーの現行契約は2030年までだが、現在の年俸は「わずか」200万ユーロだという。最近の成長を踏まえ、クラブは昇給させる可能性がある。

広告

1月にアヤックスから移籍したテイラーにとっては、注目すべき変化だ。7月には激怒したガットゥーゾ監督から練習場を追い出されたが、それ以降はチームの中心選手へと成長した。

その結果、オランダ代表でも再び候補に浮上した。10月の代表戦期間にはシャビ・エルナンデス監督率いるオランダ代表に選出されたが、その1カ月後は惜しくもメンバーから外れた。シャビ監督によれば、テイラーを招集しなかったことは「自身にとって最も難しい決断」だったという。