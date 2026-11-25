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「12月を丸ごとラツィオとともに過ごすことにした」。クルヴァ・ノルドは、マウリツィオ・サッリ監督率いるアタランタとのホーム戦に合わせてスタディオ・オリンピコに戻ると発表した。この試合は12月6日（日）に予定されており、続く12月13日のローマとのダービーでもスタンドに戻る。

2027年最初のホームゲームも対象となるかは、まだ分かっていない。その試合はラツィオ対インテルだ。

一方、ラツィオのウルトラスは、これまで通りアウェーでチームを応援し続ける。11月28日（土）のトリノ戦、12月18日（金）のフロジノーネ戦、1月2日（土）のフィレンツェでの試合に加え、12月22日（火）にサン・シーロで行われるインテルとのスーペルコッパ・イタリアーナにも駆けつける。

その後、クルヴァは再びオリンピコへの来場を控え、クラウディオ・ロティート会長に抗議するための応援ボイコットを続ける。

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ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は以前、こう語っていた。「満員のスタジアムで私のチームがプレーし、クルヴァの前で祝う姿を見るのが夢だ。私たちのサポーターは信念を貫いており、すべての試合でスタンドに戻ることはなかなかないだろう。それでも私は願っている。希望は最後まで捨てないものだからだ。まずは私たちが、このユニフォームに恥じないプレーを続けなければならない」

クルヴァ・ノルドの声明

「私たちは12月を丸ごとラツィオとともに過ごすことにした。スタジアムから離れたこの長い数カ月で、今回の抗議への支持が非常に強固な基盤の上にあると分かった。自らの意思で支持を選んだ人々が、ずっと私たちの側にいてくれたからだ。対照的に、このクラブの上層部はサポーターとの距離を縮めるために何一つしてこなかった。数少ない例外の中でも、間違いなくガットゥーゾは特別だ。彼は私たちの決断を理解し、受け入れると繰り返し述べる一方、オリンピコがサポーターで埋まるのを見たいという夢も口にしてきた。彼のため、チームのため、そして何より、この抗議に加わったすべての子どもたちのために、私たちは12月6日のアタランタ戦でスタジアムに入り、敬意を示すことにした。そうしてダービーを前に選手たちを鼓舞し、12月13日に彼らを待つ雰囲気を一足先に味わってもらう。これは抗議をやめるという意味ではない。この試合でもスタジアム内で抗議は続くし、恒久的に戻ると考えるのも間違いだ。抗議は年初と同じ形で続ける。足を運ぶのはアウェー戦とダービーだけだ。そして私たち全員が望むなら、その時にはラツィオへの思いを示す日をさらにいくつか選ぶかもしれない」