共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ダニーロ・ドゥーキにドイツからの関心が寄せられている。移籍市場を巡り、『スカイ・スポーツ・ドイツ』によると、ラツィオのオランダ人DFにボルシアMGが獲得を打診した。次の冬の移籍市場を見据えた動きだ。

ただ、この打診が交渉、さらには移籍に発展する可能性は低い。というのも、1998年生まれの同選手は昨夏の移籍市場でイタリアに渡ったばかり。クラウディオ・ロティート会長率いるラツィオがウニオン・ベルリンから移籍金なしで獲得し、2029年6月までの3年契約を結んだ。

ウニオン・ベルリンからは、ラツィオが同じく移籍金なしで、もう1人のセンターバック、ポルトガル人のディオゴ・レイテも獲得した。負傷中のクロアチア人ヨシプ・シュタロに代わり、デンマーク人のオリバー・プロフストゴーアと並んで先発する争いでは、レイテがドゥーキより優位に立っている。土曜午後にローマのスタディオ・オリンピコで行われるリーグ戦の前倒し開催試合は、元ローマ選手のエウゼビオ・ディ・フランチェスコ監督が率いるレッチェとの対戦だ。

ディ・フランチェスコ監督は、中盤のイヴァン・イリッチと前線のサンティアゴ・ピエロッティを負傷で欠く。

広告 広告

一方、首位に立つラツィオのジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、アイスランド人FWアルベルト・グズムンドソンを少なくともベンチ要員として迎えられる。ただ、負傷中のアダム・マルシッチ、ヨシプ・シュタロ、ヌーノ・タヴァレス、マッティア・ザッカーニは起用できない。

Related Topics

ドゥーキに話を戻すと、今季ここまでラツィオで5試合に出場し、計413分のプレーで1アシスト、イエローカード1枚を記録している。

叔父はウィンストン・ボガルデ。ミラン、アヤックス、バルセロナ、チェルシーでプレーした元DFで、現在は、同じくアヤックス、ミラン、バルセロナでプレーした元DFのミハエル・ライツィガー監督が率いるオランダU-21代表のアシスタントコーチを務める。

広告

ボルシアMGにはセンターバックが4人在籍する。オランダ人のケヴィン・ディクス、日本人の板倉滉、ポーランド人のヤン・レシュチンスキ（膝の負傷で離脱中）、イタリア人のファビオ・キアロディアだ。ヴェルダー・ブレーメン育ちで2005年生まれのイタリアU-21代表選手であるキアロディアは、昨夏の移籍市場でラツィオへの移籍が取り沙汰されていた。

ラツィオの招集メンバー

広告

GK：マンダス、モッタ、レンツェッティ。

DF：F・ボルドン、R・ボルドン、ドゥーキ、フロリアーニ・ムッソリーニ、ラッツァーリ、レイテ、ペドラサ、ペッレグリーニ、プロフストゴーア。

広告

MF：ベラヒャヌ、カタルディ、デレ＝バシル、ファルコメーニ、フラッテージ、プシボレク、ロヴェッラ、テイラー。

FW：カンチェッリエーリ、グズムンドソン、イサクセン、ノスリン、ピナモンティ、セッラ。

広告

レッチェの招集メンバー

GK：ブレーヴェ、ボルベイ、ファルコーネ。

広告

DF：デンベレ、ガッロ、ガスパル、ジャン、ンダバ、スコット、ジーベルト、チアゴ・ガブリエル、ヴェイガ。

MF：ベリシャ、クリバリ、フォファナ、ガンデルマン、ゴルター、カバ、マレー、ンゴム。

広告

FW：エステバン、ファタ、グーベルス、モンテイロ、エンドリ、ストゥリッチ。

予想スタメン

広告

ラツィオ（4-3-3）：マンダス；フロリアーニ・ムッソリーニ、レイテ、プロフストゴーア、ペドラサ；フラッテージ、ベラヒャヌ、テイラー；イサクセン、ピナモンティ、ノスリン。監督：ガットゥーゾ。

レッチェ（4-3-3）：ファルコーネ；ヴェイガ、ガスパル、チアゴ・ガブリエル、ガッロ；クリバリ、ンゴム、マレー；アリ・デンベレ、グーベルス、ファタ。監督：ディ・フランチェスコ。