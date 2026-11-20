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ダニーロ・ドゥーキにドイツから獲得の打診が届いた。移籍市場をめぐる動きについて、スカイ・スポーツ・ドイツは、ボルシアMGがラツィオのオランダ人DFの獲得を打診したと伝えている。来る冬の移籍市場を見据えたものだ。

いずれにせよ、この打診が交渉に進み、さらに移籍に至る可能性は低い。というのも、1998年生まれの同選手は昨夏の移籍市場でイタリアに来たばかりだ。クラウディオ・ロティート会長率いるラツィオがウニオン・ベルリンから移籍金なしで獲得し、2029年6月までの3シーズン契約を結んだ。

同じウニオン・ベルリンから、ラツィオは同様に移籍金なしで、もう1人のセンターバック、ポルトガル人のディオゴ・レイテも獲得した。土曜午後、ローマのリーグ戦で負傷中のクロアチア人ヨシプ・シュタロに代わり、デンマーク人オリバー・プロフストゴーアの隣で先発する候補として、レイテはドゥーキより優位に立っている。試合はスタディオ・オリンピコで行われ、相手は元ローマのエウゼビオ・ディ・フランチェスコ監督が率いるレッチェだ。

そのディ・フランチェスコ監督は、中盤のイヴァン・イリッチと攻撃陣のサンティアゴ・ピエロッティを負傷で欠く。

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一方、首位に立つラツィオのジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、アイスランド人FWアルベルト・グズムンドソンを少なくともベンチ入りできる状態で迎える。ただし、負傷中のアダム・マルシッチ、ヨシプ・シュタロ、ヌーノ・タヴァレス、マッティア・ザッカーニは起用できない。

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ドゥーキに話を戻すと、今季ここまでラツィオで5試合に出場。プレー時間は計413分で、1アシスト、イエローカード1枚を記録している。

叔父はウィンストン・ボガルデ。ミラン、アヤックス、バルセロナ、チェルシーでプレーした元DFで、現在はミハエル・ライジハー監督率いるU-21オランダ代表のアシスタントコーチを務める。ライジハーもアヤックス、ミラン、バルセロナでプレーした元DFだ。

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ボルシアMGは、ブンデスリーガ開幕から9節を終えて勝ち点4で最下位。チームにはセンターバックが4人いる。オランダ人のケヴィン・ディクス、日本人の板倉滉、ポーランド人のヤン・レシュチンスキ（膝の負傷で離脱中）、イタリア人のファビオ・キアロディアだ。最後のキアロディアは2005年生まれのU-21イタリア代表で、ブレーメンの育成組織出身。昨夏の移籍市場ではラツィオへの移籍が取り沙汰されていた。

ラツィオの招集メンバー

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GK：マンダス、モッタ、レンツェッティ。

DF：F・ボルドン、R・ボルドン、ドゥーキ、フロリアーニ・ムッソリーニ、ラッツァーリ、レイテ、ペドラサ、ペッレグリーニ、プロフストゴーア。

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MF：ベラヤネ、カタルディ、デレ＝バシル、ファルコメニ、フラッテージ、プシボレク、ロヴェッラ、テイラー。

FW：カンチェッリエーリ、グズムンドソン、イサクセン、ノスリン、ピナモンティ、セッラ。

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レッチェの招集メンバー

GK：ブレーヴェ、ボルベイ、ファルコーネ。

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DF：デンベレ、ガッロ、ガスパール、ジャン、ンダバ、スコット、ジーベルト、チアゴ・ガブリエウ、ヴェイガ。

MF：ベリシャ、クリバリ、フォファナ、ガンデルマン、ゴルテル、カバ、マレー、ンゴム。

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FW：エステバン、ファタ、グベルス、モンテイロ、エンドリ、ストゥリッチ。

予想スタメン

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ラツィオ（4-3-3）：マンダス；フロリアーニ・ムッソリーニ、レイテ、プロフストゴーア、ペドラサ；フラッテージ、ベラヤネ、テイラー；イサクセン、ピナモンティ、ノスリン。監督：ガットゥーゾ。

レッチェ（4-3-3）：ファルコーネ；ヴェイガ、ガスパール、チアゴ・ガブリエウ、ガッロ；クリバリ、ンゴム、マレー；アリ・デンベレ、グベルス、ファタ。監督：ディ・フランチェスコ。