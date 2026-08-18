ラツィオ、アヤックスの高給取りを最優先ターゲットに　テイラーとの再会が迫る

イタリアの移籍市場ジャーナリスト、ジャンルカ・ディ・マルツィオ氏によれば、ラツィオの補強リストの最上位にヨシプ・シュタロの名前が挙がっている。クロアチア人DFはアヤックスを退団する可能性がある。

シュタロは2023年夏、当時のテクニカルディレクターだったスベン・ミスリンタート氏のもと、2200万ユーロでアムステルダムに加入した。オランダでのスタートは苦しいものとなったが、フランチェスコ・ファリオーリの下で立て直した。

昨年はクロアチア代表の同選手が負傷にたびたび悩まされた。契約は2028年半ばまで残っており、ラツィオはその契約を買い取ることを望んでいるようだ。

ディ・マルツィオ氏によると、シュタロはローマのクラブの補強希望リストで最上位に位置しているという。ローマのクラブではステパン・ハロウペクの名前も挙がっている。

もし移籍が実現すれば、シュタロはラツィオでかつてのチームメート、ケネス・テイラーと再会することになる。テイラーは半年前に2000万ユーロで移籍していた。

シュタロにはラツィオに加え、フラムとベンフィカも関心を示している。『Transfermarkt』によれば、同選手の現在の市場価値は1200万ユーロだ。