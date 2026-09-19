ラツィオは土曜夜、好調なシーズン序盤にふさわしい結果を残した。ローマのクラブはタイジャニ・ノスリンのゴールなどでヴェネツィアに0-2で勝利し、5試合を終えて首位のローマ、インテルと同じ勝ち点13とした。

前半は、勝利はまだ遠いものだった。GKクリストス・マンダスの遅れた対応でヴェネツィアがPKを獲得したからだ。ジョン・イェボアがキッカーを務めたが、マンダスが見事なセーブで自らのミスを十分に取り返した。

ラツィオは、前半を0-0で折り返せたことに感謝すべきだった。PK失敗の後も、ホームのヴェネツィアはトリル・ヘルガソンと再びイェボアを通じて2度の決定機を外した。マンダスがビアンコチェレスティを踏みとどまらせた。

後半に入ると、ラツィオがついに決めた。そこで重要な役割を果たしたのがケネス・テイラーで、ペナルティーエリア内で素早く相手をかわし、対面した相手のファウルを誘発した。その結果与えられたPKをマッティア・ザッカーニが決めた。

1時間が経過すると、ノスリンも主役となった。アムステルダム出身のストライカーはヌーノ・タヴァレスから完璧なボールを受け、元フォレンダムのGKフィリップ・スタンコヴィッチの後方へ強烈なヘディングを叩き込み、0-2とした。

ノスリンにとって、ラツィオでネットを揺らしたのはこれでセリエAで2試合連続となった。フォルトゥナ・シッタートなどでプレーした元選手は、先週もACミランとの大一番（2-2）でゴールを決め、大きな価値を示していた。

ラツィオは代表ウィーク後、ホームでACモンツァと対戦してセリエAを再開する。いまだ勝ち点のない最下位ヴェネツィアには、次節でも再び極めて厳しい試練が待っている。アタランタとのアウェー戦だ。



