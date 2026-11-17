共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ユヴェントスが今冬、ケネス・テイラーに4000万ユーロのオファーを提示する見通しだと、ローマの『イル・メッサジェーロ』が報じた。

ローマの事情に精通しているとされる同紙によると、テイラーにはユヴェントスだけでなく、プレミアリーグのクラブも関心を寄せており、今冬の獲得を検討している。

テイラーは昨冬、1700万ユーロでアヤックスから加入。以来、ラツィオで好印象を残している。

その活躍を受け、ユヴェントスは早くもイタリアの首位に立つラツィオから引き抜こうとしている。準備しているオファーは、実に4000万ユーロに上る。

広告 広告

しかし、移籍が実現する可能性はそれほど高くない。クラブ首脳陣はジェンナーロ・ガットゥーゾ監督に対し、今冬は主力選手を放出しないと確約している。新たな補強が実現しない限りは、なおさらだ。

24歳のゲームメーカーはユヴェントスに移籍すれば給与を倍増させられるものの、現時点では競技面で大きなステップアップにはならないだろう。

ラツィオは現在、セリエAで11試合を終えて勝ち点29の首位。一方、ユヴェントスは勝ち点18で7位につけている。

広告

テイラーはラツィオのセリエA全試合に先発出場し、ここまで2ゴール、2アシストを記録している。

テイラーがユヴェントスに移籍すれば、アヤックスにも相応の収入が入る。移籍金が4000万ユーロならラツィオの利益は2300万ユーロとなり、その10％に当たる230万ユーロがアヤックスの取り分となる。