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ユヴェントスが今冬、ケネス・テイラーの獲得に向けて4000万ユーロのオファーを出すと、ローマのイル・メッサジェーロが報じた。

ローマの事情に精通しているとされる同メディアによれば、テイラーに関心を寄せているのはユヴェントスだけではない。プレミアリーグのクラブも今冬の獲得を検討している。

テイラーは昨冬、1700万ユーロでアヤックスから加入。それ以来、ラツィオで好印象を残している。

ユヴェントスが早くもイタリア首位のラツィオから引き抜こうとするほどの活躍だ。同クラブは実に4000万ユーロのオファーを準備している。

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ただし、移籍が実現する可能性はそれほど高くない。クラブ首脳陣はジェンナーロ・ガットゥーゾ監督に対し、今冬は主力選手を放出しないと約束している。新たな補強に成功しない限り、なおさらだ。

24歳のゲームメーカーはユヴェントスに移籍すれば年俸を倍増させられるものの、現時点では競技面で大きなステップアップにはならないだろう。

ラツィオは現在、11試合で勝ち点29を獲得し、セリエA首位に立つ。一方のユヴェントスは勝ち点18で7位だ。

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テイラーはラツィオのセリエA全試合に先発出場。ここまで2ゴール、2アシストを記録している。

仮にテイラーがユヴェントスへ移籍すれば、アヤックスにも相応の額が入る。移籍金が4000万ユーロならラツィオの利益は2300万ユーロとなり、その10％に当たる230万ユーロがアヤックスの取り分になる。