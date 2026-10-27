ラツィオが敵地でサッスオーロに6-2で大勝し、セリエAの新たな首位に立った。ケネス・テイラーが開始早々に先制点を挙げ、ローマから乗り込んだラツィオではタイアニ・ノスリンも2得点を記録した。なお、テイラーはハーフタイムにジェンナーロ・ガットゥーゾ監督によって交代させられた。指揮官は、同選手がイエローカードを受けていたことを考慮したのかもしれない。

テイラーは開始2分、こぼれ球に素早く反応してゴールを決めた。VARによる確認はかなり長引いたが、オランダ人MFの先制点は取り消されなかった。

サッスオーロは早々の失点にもひるまず、すぐに同点に追いついた。クリスティアン・トルストベット がペナルティーエリア内から放った強烈なシュートは途中でコースが変わり、ラツィオGKクリストス・マンダスの脇を抜けてゴールに飛び込んだ。序盤はゴールラッシュとなり、マッティア・ザッカーニの見事なパスからグスタフ・イサクセンが勝ち越し点を決めた。

開始から15分を少し過ぎた頃、テイラーは今度はロマーノ・フロリアーニ のゴールをアシストし、スコアは1-3となった。再びVARによる入念な確認が行われたが、ルカ・ズッフェルリ主審は得点を認めた。サッスオーロにとってはさらに、トルストベットが激しいタックルで退場処分となり、アルマン・ロリエンテの2-3とするはずだったゴールもオフサイドで取り消される展開となった。

それでもサッスオーロは、数的不利のなか、前半終了間際に試合を再び接戦に持ち込んだ。セバスティアーノ・エスポジトが落ち着いて決めた。しかしラツィオは慌てず、ザッカーニがヘディングシュートを決めて2-4とした。テイラーが交代して迎えた後半開始直後、シモーネ・チンクエグラーノがペナルティーエリア内でハンドを犯し、ラツィオにPKが与えられた。だが、ザッカーニはこれを決められなかった。

それでも55分、ラツィオに5点目が生まれた。ノスリンが後方からのロングボールを巧みに見極め、完璧なシュートを決めた。数分後、ラツィオは再びPKを獲得したが、またしても得点にはつながらない。今度はダヴィデ・フラッテージ が絶好の機会を逃した。

ノスリンはそれにも動じず、後半半ばにラツィオの6点目を決めた。ペナルティーエリアの縁から放った強烈なシュートがゴール上隅に突き刺さった。2得点を挙げたFWはその直後、満足げなガットゥーゾ監督によってベンチに下げられた。ラツィオは2位インテルとの差を勝ち点3に広げた。