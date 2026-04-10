ラッシュフォード巡り、バルセロナに不正操作の疑い

マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドで「スカイスポーツ」解説者のギャリー・ネヴィルは、バルセロナがイングランド人FWマーカス・ラッシュフォードの買い取り条項再交渉を試みていることについて、「容認できない」と強く批判した。

ネビルはポッドキャスト『Stick to Football』でこう語った。「ラッシュフォードはバルセロナで40試合以上に出場し11得点10アシストを記録し、本来の脅威を取り戻した。称賛に値する。」

ネヴィルは厳しい口調でこう付け加えた。「しかし今、バルセロナは合意済みの全額2600万ポンドを支払えないと？ それは理不尽だ！」

「ユナイテッドはクラブが最も必要とした時期に彼を貸し出し、契約条項も妥当だった。ラッシュフォードは好パフォーマンスで市場価値も上がった。それなのに今さら値引きとは、あり得ない」

こちらもご覧ください：

動画…モハメド・サラーが「魔法のようなプレー」で厳しいシーズンを救う

「レーガン・フリック」が再びアトレティコ・マドリードの罠を逃れる

ネヴィルは最後にこう結んだ。「ユナイテッドは妥協するな。この茶番を止めろ。バルセロナはいつもこうだ。欲しいなら金を払え。そうでなければ返せ」。

ラッシュフォードは2600万ポンドの義務買い取り条項付きでバルセロナへ移籍。この取引は、ユナイテッドでパフォーマンスが低下していた彼のキャリア再起が目的だった。