ラッシュフォードを武器に、バルセロナはアトレティコ・マドリード戦で新たな奇跡を狙う。

バルセロナは、アトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦（メトロポリターノ・スタジアム）を前に、イングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードの統計データに期待し、逆転突破を信じている。

水曜日のホーム第1戦では0-2で敗れ、準決勝進出は厳しくなった。

第2戦は来週火曜日に開催され、勝者は準決勝でアーセナル対スポルティング・リスボンの勝者と対戦する。

カタルーニャ紙『ムンド・デポルティーボ』は、バルセロナが火曜日にメトロポリターノで臨む第2戦が、ホームで0－2のビハインドを覆したチャンピオンズリーグ史上唯一の例になると報じた。

同紙によると、この偉業を達成したのは2018-2019シーズン準々決勝でパリ・サンジェルマンを破ったマンチェスター・ユナイテッドだけだという。

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ユナイテッドはホームで0-2と敗れたが、アウェーで3-1と逆転し準々決勝に進んだ。

当時マンチェスター・ユナイテッドに所属し、現在はバルセロナでプレーするマーカス・ラッシュフォードが90+4分にPKを決め、チームを準決勝へ導いた。

当時マンUはアウェーゴールルールで勝ち上がったが、現在は廃止されている。つまり、バルサが準決勝に進むには3－1では足りない。

なお、ラッシュフォードは今シーズン、マンチェスター・ユナイテッドからバルセロナへレンタル移籍しており、完全移籍が未決定のため将来は不透明だ。