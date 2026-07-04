ラッシュフォードが自身の将来について語る：「私は非常に明確に伝えてきた」

マーカス・ラッシュフォード率いるイングランド代表は、ワールドカップベスト16でメキシコ代表と対戦する。試合は月曜朝、伝説の「エスタディオ・アステカ」で行われる。

「スリー・ライオンズ」にとっては、相手の強さと敵対的なサポーターが厳しい試練となる。それでもイングランドは準々決勝進出の最有力候補だ。

英紙ガーディアンは、このスタジアムがイングランドにとって苦い思い出の場所だと伝えている。1986年W杯準々決勝で、アルゼンチンのレジェンド、ディエゴ・マラドーナがイングランド相手に2得点を挙げた歴史的な場面がここであったからだ。

イングランドは今回、同じ地で新たな歴史を刻み、あの記憶を払拭したい。

ラッシュフォードの先発は依然不透明だ。大会初戦と2戦目はベンチスタートだったが、アンソニー・ゴードンに代わり以降は先発している。 彼は大会前にニューカッスルからバルセロナへ7000万ユーロで移籍し、シーズン再開後はカンプ・ノウでプレーする予定だ。

一方、ラッシュフォードはマンチェスター・ユナイテッドの移籍金をバルセロナが拒否し、ジョーダンの加入でポジションも埋まったため、同クラブへの復帰は難航している。

報道によると、大会後はマンチェスター・ユナイテッドでの練習に復帰し、2028年まで契約が残っている。

代表合宿の記者会見で彼は、自身の将来について「ワールドカップ後に判断する」と明言した。

28歳のイングランド人FWは「W杯前にすべての関係者に明確に伝えた。事前に決着がつかなければ大会後にしか対応しない。私は一日一日を大切にし、今に集中したい」と語った。 「私たちは極めて重要なもののために戦っている。他の何かにエネルギーを割く余裕はない」