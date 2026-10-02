ラスムス・ホイルンドが、デンマークが2-4で敗れたポルトガル戦での挑発的な振る舞いによって驚きを呼んでいる。FWはクリスティアーノ・ロナウドおなじみの形でゴールを祝うと、試合後にはポルトガル代表監督ジョルジェ・ジェズスを突き飛ばした。

53分、ホイルンドはデンマークのカウンターを見事に決め切った。ディオゴ・コスタと1対1になると、飛び出してきたGKの上を抜くループシュートを決め、チームを2-2に追いつかせた。その後、ナポリFWはコーナーフラッグへ走り、ロナウドさながらに得点を祝福。空中で指を回し、その後はおなじみの回転ジャンプを披露し、スタジアムは「Siu」と叫んだ。

これは伝説的なポルトガル人選手へのオマージュのようにも見えた。というのも、ホイルンドはこれまで何度も公に、自身がロナウドのファンだと語ってきたからだ。このデンマーク代表FWは、すでに何度もバロンドール5度受賞者のまねをしてきた。例えば2025年、ポルトガル戦（1-0）で得点した際にもそうしていた。

今週前半には、ロナウドを巡って大きな騒動が起きていた。ノルウェー戦（1-2）で試合を通してベンチに座ったままだったためだ。どうやらロナウドには出場時間が与えられる約束があったものの、代表監督は試合状況を踏まえ、最終的にそれを見送ったようだ。

その後、ロナウドは自身の退去についてインスタグラムで反応した。 「代表チームの記者会見の後、そしてポルトガルサッカー連盟会長との話し合いを経て、私は代表チームのトレーニングキャンプを離れることを決断した」と書いている。

ネーションズリーグの一戦後、ホイルンドはジェズスと接触し、その後で代表監督を突き飛ばした。何が正確なきっかけだったのかは、現時点では明らかになっていない。ただ、ポルトガルメディアもこの件に言及している。 A Bolaはこれを奇妙な場面と表現し、この出来事の後に代表監督が笑みを浮かべていたと伝えた。

O Jogoはこれを軽い小突きと描写し、ゴールセレブレーションについてはロナウドの代表引退と関連づけている。 Recordはこの突き飛ばしを「やや友好的とは言えない仕草」と表現した一方で、ジェズスが笑顔で状況を和らげようとしていたこと、そしてホイルンドが同紙によればそのポルトガル人に殺気立った視線を向けていたことも伝えている。







