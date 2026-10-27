バロンドールを8度受賞したアルゼンチン代表のリオネル・メッシが、2026年版の同賞をワールドカップでの母国代表での活躍により5位で終えた。この結果は、39歳に達し国際キャリアの終わりに近づいているにもかかわらず、彼の名を個人最高栄誉を争う候補者リストに再び押し上げるものとなり、欧州サッカーの表舞台から遠ざかっているとはいえ、個人表彰の壇上へ返り咲く可能性は依然として残されている。

フランス紙「レキップ」によると、メッシは月曜夜にロンドンで開催されたバロンドール授賞式を欠席した。金曜日にアストゥリアス皇太子賞を受け取るためオビエドへ渡り、その後アメリカに戻り、インテル・マイアミの一員としてニューヨーク戦に出場したためである。この試合はチームが2対0で敗れる結果に終わった。

アルゼンチンのスター選手の欠席は、この夏に国際試合から引退したことを受けてのものだ。9個目のバロンドールを自身の記録に加えることはできなかったが、ワールドカップでの傑出したパフォーマンスを生かしてランキング5位に食い込むという目覚ましい偉業を達成した。この大会はアルゼンチン代表での彼のキャリアにおける際立った節目となった。

メッシは力強い大会を披露し、決勝戦に至るまでに8ゴールの決定的な活躍を見せたが、延長戦の末に母国代表はスペインに0対1で敗れた。126ゴールを208試合でアルゼンチンのユニフォームとともに記録してきた国際キャリアにとって、痛ましい幕切れとなった。

授賞式には出席しなかったものの、メッシは過去の同賞受賞者を振り返る映像のなかに自身の名が映し出された際、ロンドン・パラディウム劇場の観客から温かい拍手を受けた。それは、彼の人気と、歴史上最も傑出したサッカー選手たちの間での地位が続いていることを映し出す光景であった。

メッシの数字は欧州のエリートと争うには足りず

メッシのノミネートは、欧州主要リーグでの毎週の競争から離れているにもかかわらず実現したものだ。投票対象期間においてインテル・マイアミで41試合に出場し、40ゴールを記録、27アシストを演出した。しかしアメリカのリーグでプレーしていることは、欧州のエリートクラブ勢と同じだけの存在感を彼に与えなかった。

5位に到達したことで、メッシはバロンドールのノミネート回数を17回に伸ばし、そのうち14回は上位3位以内に名を連ねている。表彰の壇上に上がった回数で記録を打ち立てた一方、ノミネート回数ではクリスティアーノ・ロナウドが計18回で彼を上回っている。

メッシが2028年12月までインテル・マイアミと契約を結んでいることから、クラブレベルでのキャリア継続の扉は依然として開かれている。もっとも、再びバロンドールを争うチャンスは、彼を世界的な注目の輪へと再び引き戻すような例外的なシーズンを披露できるかどうかにかかっているようだ。

一方で、メッシとロナウドによる歴史的な争いの時代は終わりに近づいているように見える。両者は2008年から2021年の間に13個のうち12個のタイトルを獲得して同賞を支配してきたが、その競争は新世代のスターたちへと移りつつある。

この論争が持ち上がったのは、ムバッペが2026年のバロンドール獲得に失敗し、プレッシャーに直面しているさなかのことだ。同賞はイングランド人フォワードのハリー・ケインの手に渡り、フランス人スターの一部のファンの期待に反する結果となった。